Turizm'de hedef 25 milyar doların üstü
TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, turizm sektörünün önünün daha da açılarak 25 milyar doların üzerinde girdi elde etmek istediklerini söyledi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, "Amacımız turizmin önünü daha da açmak, sektör bazındaki rakamları artırmak, tur operatörlerinin pozisyonunu iyileştirmek ve güzel bir sinerji ile 25 milyar dolar olan turizm girdisini daha da yukarılara çıkarmaktır." dedi.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Boynueğri ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Vali Ustaoğlu ile bir süre sohbet eden Boynueğri, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının son yıllarda 40 milyona yaklaştığını söyledi.
Boynueğri, turizm sektöründen ülkenin 25 milyar dolarlık bir girdi elde ettiğine dikkati çekerek, "Amacımız turizmin önünü daha da açmak, sektör bazındaki rakamları artırmak, tur operatörlerinin pozisyonunu iyileştirmek ve güzel bir sinerji ile 25 milyar dolar olan turizm girdisini daha da yukarılara çıkarmaktır." ifadesini kullandı.
TÜRSAB'ın bu alanda önemli çalışmalar yaptığını da vurgulayan Boynueğri, ülkenin dış ticaret açığının yüzde 45'inin turizmden gelen gelirle karşılandığını sözlerine ekledi.
"SON YILLARDA TURİZM ALANINDA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANIYOR"
Vali Ustaoğlu da turizmin, Trabzon, bölge ve ülke için önemli bir değer olduğunu ifade etti.
Turizmin rekabeti yüksek olduğu kadar hassas ve kırılgan bir sektör olduğunu da belirten Ustaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Son yıllarda turizm alanında güzel gelişmeler yaşanıyor. Turizm açısından potansiyeli çok güçlü yerlerimiz var. Geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Trabzon ve bölge açısından da turizm en önemli önceliğimizdir. İlimiz bu konuda altyapısı güçlü bir ildir. Herkesin empati ile bölgede yapacağı çok şey var. Bu alanda hizmet kalitesini artırarak turizmi sürdürebilir kılmaya çalışacağız."
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