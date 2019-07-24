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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.07.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Turizmde hareketlilik bayramla artacak

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Turizmde hareketlilik bayramla artacak

Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketlilik bulunuyor. Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek. Erkenden birleştirme işlemleri tamamlanıp bu tür kararlar verilirse seyahat acenteleri de buna göre tur programları düzenler. Kurban Bayramı ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Ama zaten hem yüksek sezon hem de yeteri kadar tatil günü var, ben turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Kültür turlarında çok ciddi bir artış var. Dövizin normalleşmesiyle birlikte yurt dışı turlarda da artış var. Türkiye, genel anlamda bakıldığında güzel bir turizm sezonu geçiriyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde ciddi bir hareketliliğin bulunduğunu belirterek, "Bu hareketliliğin üstüne bir de bayram eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirilecek." dedi.

Türkiye'de hem yerli hem de yabancı turistin talebi turizm sektörünü canlandırırken, bu talebe Kurban Bayramı tatilinin de eklenmesi turizmcilerin yüzünü güldürüyor.  Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.

"(Bayram tatilinin henüz uzatılmaması) Turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum"

Firuz Bağlıkaya, yalnızca Ege, Akdeniz bölgeleri değil, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de hareketliliğin olduğunu vurgulayarak, "Kültür turlarında çok ciddi bir artış var. Dövizin normalleşmesiyle birlikte yurt dışı turlarda da artış var. Türkiye genel anlamda bakıldığında güzel bir turizm sezonu geçiriyor. İnşallah huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Seyahat acenteleri açısından tatilin birleştirilip birleştirilmemesinden çok, zamanında birleştirilmesinin önem taşıdığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:
"Erkenden birleştirme işlemleri tamamlanıp bu tür kararlar verilirse seyahat acenteleri de buna göre tur programları düzenler. Kurban Bayramı ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Ama zaten hem yüksek sezon hem de yeteri kadar tatil günü var, ben turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum." 

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