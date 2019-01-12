Turizmde fark yaratana ödül
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 20 Mart’ta 2019’da ‘Turizmde Fark Yaratanlar’ı ödüllendirecek.
Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri’nde, seyahat acenteleri, konaklama, rehberler, gastronomi; müzecilik, kültürel miras ve çevre projeleri; destinasyon tanıtımı ve pazarlama, kültür ve sanat, hava taşımacılığı, MICE, seyahat teknolojileri ve UNDP Türkiye sürdürülebilir turizm özel ödülü kategorileri yer alacak. TÜRSAB olarak Türkiye’nin global turizm markası kimliğine katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, sektörde fark yarattığına inanan kişilerin, kurumların ‘Turizmde Fark Yaratanlar’ ödülü için aday olabileceğini ya da aday gösterebileceğini söyledi. Boynueğri, başvuruların www.turizmdefarkyaratanlar.com sitesi üzerinden 04 Şubat’a kadar yapılabileceğini belirtti. Turizmde Fark Yaratanlar’ın ödüllerinde seçmelerin 120 kişilik jüri tarafından belirleneceğini anlatan Boynueğri, “Jüri,turizm sektörü ve STK temsilcilerinden, iş insanlarından, akademisyenlerden, kültür-sanat ve tarih dünyasının önde gelen isimlerinden oluşuyor. Başvurular iki ayrı aşamada değerlendirilecek. İlk aşamada danışma kurulu her kategoride ilk 3’e kalacak finalistleri tespit edecek. İkinci aşamada, ilk 3’e kalan finalistler jüri tarafından online olarak değerlendirilecek ve her bir kategoride kazanan 10 proje belli olacak. Büyük jürimizde yer alacak bazı isimler ise şöyle: İlber Ortaylı, Ferzan Özpetek, Nuri Bilge Ceylan, Demet Sabancı, Oya Eczacıbaşı, Atıl Kutoğlu.”
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