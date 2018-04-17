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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
17.04.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Turizmde bu yıl için rekor beklentisi

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Turizmde bu yıl için rekor beklentisi

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, otellerde doluluk oranlarının iyiye gittiğini belirterek, "Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıracağız, 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz." dedi.

Akman, turizm sektörüne yönelik beklentilerini ve Ankara'nın bu alandaki yerini AA muhabirine değerlendirdi. 
Turizm sektörünün bu yıl geçen seneye kıyasla daha iyi olmasını beklediklerini söyleyen Akman, rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi. 

Alman, Rus ve Arap turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren Akman, bu yıl 6 milyon Alman, 6,5 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Akman, şöyle devam etti: 
"Şu an tek sıkıntımız fiyatlar. Fiyatlar geçmiş seneleri henüz yakalayamadı. Otellerimizde doluluk oranlarımız iyiye gidiyor. 2015'te 36 milyon turist, 32 milyar dolar gelir varken, bu, geçen sene 38 milyon turist, 22 milyar dolar gelir seviyesindeydi. 10 milyar dolar kadar düşüş vardı.

Bu sene bu fiyat farkını yakalayacak gibi. Bu sene geçmiş seneleri geçip rekor üstüne rekor kırılacağı şu anda görünen tablo. 2018'de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2020 yılında ise Türkiye'ye 50 milyon turistin gelmesini ve 50 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz." 

Türkiye'nin turizm açısından daha da gelişmesi için çalışılması gerektiğini belirten Akman, "İspanya, İtalya gibi 60-80 milyon turisti getirmek için bazı tedbirler alınmalı. Turizm sektörüne verilen teşvikler artırılmalı, özellikle otelcilere ve seyahat acentelerine teşvikler veriliyor ama bu daha da genişletilmeli, bunlar ne kadar fazlalaştırılırsa o kadar çok turisti getirebiliriz." diye konuştu. 

Akman, Ankara'nın da fuar ve sağlık turizmiyle ön planda olduğuna dikkati çekerek, "Ankara'nın Polatlı Gordion, Anadolu Medeniyetler ve Cumhuriyet Müzesi gibi gezilip görülecek birçok tarihi yeri var. Bunların dışında bir de termal turizmimiz var. Ayaş, Kızılcahamam, Beypazarı ve Haymana bu alanda ön planda olan yerlerimiz. Haymana'nın suyu dünyada bir numara. Biz de bunları pazarlayıp termal turizmini Ankara'ya çekmek istiyoruz." dedi. 

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