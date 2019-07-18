Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme
GeriEkonomi Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
18.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme

Yılın ilk yarısında Almanya'dan yüzde 19, İngiltere'den yüzde 23, Polonya'dan yüzde 42, Fransa'dan yüzde 34 büyümenin kaydedildiği turizmin başkenti Antalya'da, Avrupa pazarında ortaya çıkan çift haneli büyüme yüzleri güldürdü.

Bu yıl günlük gelen turist rekorlarının kırıldığı turizmin başkenti Antalya'da, Avrupa pazarındaki çift haneli büyüme yüzleri güldürdü.

Avrupa'dan gelen turist sayıları özellikle son aylarda eski seyrine döndü. Geçen yılın ilk yarısında 788 bin 4 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 19,47 artışla 941 bin 406 Alman turist geldi. Yine geçen yıl ocak-haziran döneminde 237 bin 236 İngiliz turistin geldiği turizmin başkentini bu yıl yüzde 23,34 artışla 292 bin 616 İngiliz turist ziyaret etti. Polonya'dan ise 139 bin 315 turistin ziyaret ettiği kenti, yüzde 42,71 artışla 198 bin 812 Polonyalı turist tercih etti. 

Öte yandan Fransa'dan gelen turist sayısında yüzde 34, İsveç'ten yüzde 36, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 46 büyüme kaydedildi. 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin milli hazinesi olduğunu hatırlatarak, bu bilinçle sektörü desteklemek gerektiğini belirtti. 

Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu, dünyada altıncı sırada yer aldığını ifade eden Yağcı, bu alanda ilk beşe girmeyi hedeflediklerini kaydetti. 
Sevindirici gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Yağcı, "Antalya'yı, 'Türkiye turizminin başkenti' olarak kabul ediyoruz. Rakamlardan da şunu net olarak gördük ki geçen yıl turizmde iyi olmamıza rağmen bu yıl geçen yılın üzerine yüzde 15'lik bir büyümeyle turizm sezonunu devam ettiriyoruz." dedi. 

Geçen sene Antalya'da 14 milyon civarında turist ağırladıklarına işaret eden Yağcı, bu sene 15-16 milyon turist rakamına ulaşabileceklerine değindi. 

Her pazarda önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu: 

"Avrupa pazarında da önemli büyüme gerçekleşiyor. Geçen sene en az büyüme gerçekleşen pazarlardan birisi Almanya'ydı. Bu yıl Almanya pazarında da büyüme söz konusu. Verilere göre, bu seneki rakamlar Rusya pazarının yanında tüm Avrupa pazarlarında Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi tüm ülkelerde de çift haneli büyüme söz konusu. Sezon ortasındayız. Temmuz, ağustos, eylül rakamlarını da beklentilerimize paralel geçirirsek, sene sonunda Avrupa pazarında da güzel bir büyüme yakalamış olacağız. Almanya pazarında 2015 en iyi yıldı. Bu sene 2015'i yakalasak önemli başarı. Biz asıl Almanya pazarındaki büyümeyi 2020'de hedefliyoruz." 

"TURİST BAŞINA YÜZDE 8 ARTIŞ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da 6 ay 17 günün sonunda Antalya'nın iyi bir sezon yaşadığını söyledi. 
Doğru ve stratejik planlama yapan tesislerin hiçbirinde sıkıntı olmadığını ifade eden Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Antalya ve Türkiye genelinde turizmde bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Turist başına gelirde yüzde 10 gibi artış hedefi koymuştuk. Şu anda yüzde 8'leri bulduk. Temmuz, ağustostan sonra yüzde 10'ları buluruz diye düşünüyoruz. Hem gelen turist sayısında hem fiyat konusunda yüzde 8-10'lara varan artışları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Kışın yaptığımız doğru pazarlama ve doğru tanıtım faaliyetleriyle Kültür ve Turizm Bakanımızın da verdiği destekle turizmde çok iyi bir noktaya geldik. Özellikle Avrupa pazarının eski seyrine döndüğünü, önemli artışlar kaydedildiğini görüyoruz." 

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısında rekor kırıldığına dikkati çeken Atmaca, okulların kapanmasıyla iç pazarın da hareketlenmeye başladığını dile getirdi. 

Atmaca, hem Antalya'nın hem Türkiye'nin 6,5 ayda turizmdeki hedeflere hızla ilerlediğini kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Dünyanın en zengini... Bakın nereye yatırım yapıyor
Kriptopara piyasa hacmi 270 milyar doların üzerinde
2 yıl içinde kaza yaptıysanız dikkat! Değer kaybı tazminatı alabiliyorsunuz
TOKİ Başkanı Bulut: Bizim konut satışlarımızda bir düşme yok