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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
28.03.2018 - 21:55, Son Güncelleme:

Turizmde Asya açılımı

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Turizmde Asya açılımı

Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yeni dönemde Çin ve Hindistan’ın Türk turizmi için çok önemli olduğunu belirterek ortak programlara başlandığını duyurdu. Hintlilerin düğününü Türkiye’de yapma gibi eğilimleri olduğunu belirten Kurtulmuş, bunun için daha fazla tanıtım gerektiğini vurguladı.

ÇİN ve Hindistan’a yönelik dev turizm kampanyası start alıyor. Milyon dolar bütçeli Hint düğünlerine ev sahipliği için harekete geçilirken, Çin’e yönelik de jimnastikli, danslı kampanya başlatılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Çin’in iki şampiyon kadın jimnastikçisinin Topkapı Sarayı’nda ortak gösteri yapacağını, Anadolu Ateşi’nin de gösteri için Pekin ve Şanghay’a gideceğini söyledi. Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde şöyle konuştu:

5 MİLYON DOLAR

“Hint düğünleri, Türk turizmi bakımından çok yakın vadede ümitvar olduğumuz bir alan. Oteli kapatıp çok lüks harcamalar yapıyorlar. Otelci arkadaşların söylediği, düğün başına 5 milyon dolara kadar gelir getiren özellikleri var. Sarıgerme’deki 640’a yakın Hint tur operatörünün toplantısına ben de katıldım. Hakikaten Türkiye’ye karşı büyük bir sevgileri, sempatileri var. İyi tanıyorlar Türkiye’yi. Yakın bir vadede bu Hint düğün turizmi üzerinden de Türkiye’ye çok büyük bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. Gelenler var ama bunun daha çoğalmasını sağlamamız lazım. Bunlara özel tanıtımlar yapılması lazım. Hintlilerin arasında özellikle üst grupların, zengin sınıfın düğününü Türkiye’de yapma gibi bir eğilimleri var. Bunun için biraz daha fazla farklı bölgelerimizi de tanıtmamız lazım. Çinli dünya şampiyonu jimnastikçi kız ile bizim Avrupa jimnastik şampiyonu olan kızımız, Topkapı Sarayı’nda bir çekim yapacaklar. Konulu bir jimnastik gösterisi ve dansla Çin’de yayılmasını sağlayacağız. Bizim de önümüzdeki ayın 14’ünde ve 16-19’unda iki toplantımız var Çin’de. Anadolu Ateşi de Pekin ve Şanghay’da gösteriler yapacak.”

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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