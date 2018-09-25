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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.09.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

"Turizmde 13 milyon düzeyini aşıyoruz"

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"Turizmde 13 milyon düzeyini aşıyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, turizmde büyümenin son günlerde yüzde 21-22 düzeyinde olduğunu belirterek, bu yıl turist sayısının 13 milyonu aşacağını söyledi.

ÇETİN, ATSO Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Türkiye için önemli bir risk konusunun Suriye ve İdlib meselesi olduğunu ancak Türkiye'nin İdlib'de şu ana kadar başarılı bir diplomasi yürüttüğünü kaydetti. 

Son dönemde Avrupa ile ilişkilerin düzeldiğini anlatan Çetin, "ABD ile ilişkilerde de bir sakinleşme görüyoruz. Bunlar da dış ilişkilerde başarılı adımlardır." dedi. 
Güçlü bir merkezi idarenin, güçlü yerel yönetimle başarılı olduğunu,İllerde valilikler ve belediyelerin güçlenmesi gerektiğini aktaran Çetin, bunlar yapıldığında Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve dinamik hale geleceğini vurguladı. 

Antalya ekonomisine değinen Çetin, "Turizmde büyüme son günlerde yüzde 21-22 düzeyinde, bu yıl turist sayısında 13 milyon düzeyini aşıyoruz. Eğer kur
şoku yaşamasaydık, bu yıl Antalya için çok daha başarılı bir yıl olacaktı. Turizm sayesinde şu ana kadar birçok ilden ve kentten daha iyi durumdayız." dedi. 
Çetin, Antalya'da düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatmak için bankalarla görüştüklerini de sözlerine ekledi. 

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