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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.10.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Turizmcilerden "taşıma yönetmeliği" talebi

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Turizmcilerden "taşıma yönetmeliği" talebi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "(Uber şikayetleri sonrası alınan kararlar) Seyahat acentalarının münhasır hakkı olan 'tur ve transfer', yeni çıkan yasalar ve yönetmeliklerle bizim açımızdan bir biçimde kullanılamaz halde. Turisti biz getiriyoruz ama şu an transferini yapamaz, tura çıkartamaz durumdayız.Turizm için ayrı bir turizm taşıma yönetmeliğinin düzenlenmesinin elzem olduğunu, aksi takdirde büyük sıkıntılar doğuracağını söylüyoruz. Turist bizim için çok değerli.Bu işin ana muhatabı Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bakanlığın masada hakim olmasını istiyoruz. Her şeye turizm gözlüğüyle, perspektifiyle bakılması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Uber'le ilgili şikayetler sonrası taşımacılığa yönelik uygulamaların turizmcilerde mağduriyet yarattığını belirterek, "Biz turizm için ayrı bir turizm taşıma yönetmeliğinin düzenlenmesinin elzem olduğunu, aksi takdirde büyük sıkıntılar doğuracağını söylüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmciler açısından büyük önem taşıyan Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığınca revize edileceğini bildirdi.     

Bu kapsamda birlik olarak üyelerden görüş toplamaya başladıklarını aktaran Bağlıkaya, şunları ifade etti:     

"1972'den kalma bir yasamız var. Ufak tefek değişiklikler oldu ama günün şartlarına göre uyarlanması gerekiyor. Dijital dünyayla, internet satışıyla hiç alakası olmayan bir yasamız var. Bunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz ki seyahat acentaları pazarlama ayağı olarak günün şartlarına uyumlu hale getirilsin. Bu çerçevede iç turizm hareketlerinin de düzenlenmesi ve bir biçimde tüketicilerin güvence altına alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar şu an sürüyor."     

Turizmcilerin talepleri ile yasayla planlanan değişikliklere ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, "Bir defa seyahat acentası kurmak eskisi kadar kolay olmayacak. Tüketici haklarına önem vereceğiz. Seyahat acentalarının haksız rekabete maruz kalmalarını önleyici bir takım maddeler koyuyoruz." bilgisini paylaştı.     

 "SEYAHAT SEKTÖRÜNÜN REGÜLASYONA İHTİYACI VAR"     

Bağlıkaya, Seyahat acentalarının turizm sektörünün pazarlama ayağını temsil ettiğine ama bu sürecin ulaştırma, konaklama, yeme-içme gibi ayaklarının da bulunduğuna işaret etti. Bağlıkaya, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'le ilgili şikayetler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişikliklerin turizmciler açısından mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi.     

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, şöyle devam etti:     

"Seyahat acentalarının münhasır hakkı olan 'tur ve transfer', yeni çıkan yasalar ve yönetmeliklerle bizim açımızdan bir biçimde kullanılamaz halde. Turisti biz getiriyoruz ama şu an transferini yapamaz, tura çıkartamaz durumdayız. Havayolları ile seyahat acentaları, bayi ilişkileri olmasına rağmen rekabet halindeler. Bu sorunların tamamına baktığımızda aslında seyahat sektörünün bir reguülasyona ihtiyacı var. Bunun çok kısa bir sürede yapılması gerekiyor.     

Bu işin ana muhatabı Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bakanlığın masada hakim olmasını istiyoruz. Her şeye turizm gözlüğüyle, perspektifiyle bakılması gerekiyor. Başka sektörlerin muhakkak menfaatleri vardır ama şu anda ülkemiz için en önemli sektörlerden bir tanesi olan turizm sektörünün önünün açılması gerekiyor."  

 

"TURİSTİN OTURACAĞI KOLTUK NUMARASINI, PASAPORT NUMARASINI İSTİYORLAR"    

Bağlıkaya, turizm sektörünün içerisinde yaşanan türbülans, regülasyon bozuklukları, müdahaleler, belediyelerin transferlere müdahalesi, taksicilerin arabaları havaalanlarına sokmaması, UKOME kararlarının kendileri açısından kabul edilebilecek durumlar olmadığını belirtti. Bağlıkaya, "Dünyanın hiçbir ülkesinde seyahat acentasının müşterisini havaalanından alması için başka bir regülasyon olamaz." değerlendirmesinde bulundu.     

Bağlıkaya, bu tip uygulamaların taksicilerin hak ve hukukunu koruma çerçevesinde çıkarıldığını ancak ilgisiz uygulamaların da yaşandığını söyledi.     

Bu noktada yeniden düzenlenen Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin turizmciler açısından çeşitli sıkıntılara neden olabileceğini aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:     

"Turistin oturacağı koltuk numarasını, pasaport numarasını istiyorlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliği çıkmış, uygulamaya konulacak. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Ben haftada 10 bin kişi getiriyorum, 10 bin tane pasaport numarasını kime vereceğim? Yasal değil. Turistin koltuk numarasını verdim, molada gitti başka koltuğa oturdu diyelim ceza mı yiyeceğiz? Yani pratiği olmayan, turisti rahatsız edecek birtakım kurallar, şehirlerarası otobüs taşımacılığına göre düzenlenmiş birtakım yönetmelikler."     

 

"TURİZM İÇİN AYRI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DÜZENLENMELİ"     

Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Bağlıkaya, şöyle dedi:     

"Biz turizm için ayrı bir turizm taşıma yönetmeliğinin düzenlenmesinin elzem olduğunu aksi takdirde büyük sıkıntılar doğuracağını söylüyoruz. Turist bizim için çok değerli. Turisti her açıdan memnun etmemiz, iyi hizmet vermemiz lazım. Turisti getiren kim ise, turistin buradaki bütün hizmetlerini vermeyi taahhüt etmiş, bununla ilgili faturasını kesmiş, vergisini ödeyen kim ise onun yapması gerekir. Birtakım özel düzenlemeler, 'Belediyemizin araçları taşısın', 'Taksiciler taşısın...' Bunlar bizim açımızdan kabul edilebilir şeyler değil." dedi.     

Bağlıkaya, 1618 sayılı yasanın bu sıkıntıları belli bir noktaya kadar düzenleyebileceğini ancak konunun önemli bir tarafı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine de sıkıntılarını aktaracaklarını bildirdi.     

Bağlıkaya, "Bu ülke hepimizin. Bu ülkede turiste yansıyan herhangi bir olumsuzluk hepimizi etkiler. Neden böyle bir şeye mahal verelim? Dünyada nasıl uygulanıyorsa ülkemizde de öyle uygulansın, neden farklı uygulama olsun? Yurt dışına gittiğinizde canınızın istediği araçla gidiyorsunuz, transferiniz varsa gelip alıyor. Ama burada alamıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı muhakkak ki bunları birtakım şikayetlere dayanarak yapmıştır ama seyahat acentaları ve turizm sektörünü dinlemesinde de büyük fayda var." dedi.     

   

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