Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek
GeriEkonomi Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
09.02.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turizmciler “Turizm Geliştirme Fonu” çatısı altında birleşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Seçimlerden hemen sonra turizm geliştirme fonu altında yeni bir fonu yasalaştıracağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Erzincan’a gelerek Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı. 
Erzincan Valiliği, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayı, geniş katılım ile icra edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ilk olarak Ergan Dağı’nda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Ersoy daha sonra özel bir otelde organize edilen Doğa Sporları ve Turizm çalıştayına katıldı.

Erzincan Doğa Sporları ve Turizm Çalıştayı’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, Erzincan eski Milletvekili Talha Erol Durmaz, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti teşkilatı ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program tanıtım filminin ardından Cemalettin Başsoy’un açılış konuşması ile devam etti.

Çalıştay’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurulacak olan yeni bir portal ile Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.
Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında; “Biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir sinema destek yasası meclisten geçirildi. Bu sinema destekleme yasası ile birlikte Haziran ayı itibariyle de yeni bir web portalını hayata geçiriyoruz. Yani Türkiye’nin film çekme potansiyeli olan, doğal plato şeklinde olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, bu yasa ile birlikte, destekleme teşvik ile birlikte özellikle yabancı film yapımcılarının maliyetlerinin belli bir kısmını biz yüzde 30’a kadar olan kısmını destekliyoruz.

Film turizmi iki yönden faydalıdır. Birincisi film çekmeye gelen ekibin yaptığı bir turizm. Ama daha önemlisi burada çekilen filmin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gösterilmesi. Örneğin Erzincan’ın çok güzel değerleri var ama bir şekilde saklı kalmış, ne Türkiye ile nede dünya ile paylaşılamamış. Başta bir tanıtım eksikliğiniz var.

Seçimlerden hemen sonra turizm geliştirme fonu altında yeni bir fonu yasalaştıracağız. Turizm geliştirme fonu Türkiye turizminin tanıtımı başta olmak üzere, Türkiye’de yeni turizm alanları, yeni turizm alternatifleri oluşturmak için kurulan bir yapı. Bu güne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış bu aktiviteler Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde, turizmin bütün paydaş STK’ların da yer alacağı bir fon ile daha hızlı, daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a el dokuma halı hediye etti. Çalıştay toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy çalıştayın ardından esnaf ile buluşarak istek ve sorunları dinledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor