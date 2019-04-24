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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Turizmciler Moskova'daki Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor

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Turizmciler Moskova'daki Türkiye Festivali'ne hazırlanıyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak" dedi.

Festival organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2017'de yapılan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), TÜRSAB ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) koordinasyonunda organize ediliyor. 

Moskova'da 14-16 Haziran'da gerçekleştirilecek etkinliğe, Türkiye'den oteller, tur operatörleri, turizm destinasyonları ve önemli turizm markaları katılarak, turistik değerleri tanıtacak. 

Moskova'daki 165 dönümlük Park Krasnaya Presnya'da gerçekleştirilecek Türkiye Festivali için hazırlıklar devam ediyor. 

"TÜRKİYE RÜZGARI ESECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye turizmi için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Türkiye algısına büyük katkı sağlayacak Türkiye Festivali ile önemli bir çalışmaya imza atacağız. Bu festivalde Rus halkı Türkiye'nin değerlerini ülkelerinde görecek. Üç gün boyunca Moskova'da Türkiye rüzgarı estireceğiz. Festival, hem turist sayımızın hem de turizm gelirlerimizin artmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"TURİZME KATKI SAĞLAYACAK"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık da Türkiye'nin iki ana pazarından biri olan Rusya Federasyonu'nda gerçekleştirilecek festivalin Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi. 

Rusya pazarında tanıtım ve reklam çalışmalarına ara vermeden devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Ayık, tanıtım çalışmalarının yanında insanlara dokunan bir etkinlik olan Türkiye Festivali'nin Türkiye'ye sempatiyi daha da artıracağını kaydetti. 

"TÜRKİYE’YE İLGİYİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olan Rusya’da yapılacak festivalin, her geçen sene daha fazla önem kazandığına
dikkati çekti. 

Festivalin, 2023 turizm hedeflerine ulaşılmasında büyük önem taşıdığını aktaran Narin, bu organizasyonla Rus halkının, Türkiye'ye ilgisini daha da artırmak istediklerini ifade etti. 

"TÜRKİYE'NİN FARKLI ZENGİNLİKLERİNİ DE GÖRMELERİNİ İSTEDİK" 

Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim de üçüncü kez gerçekleştirilecek fuarın Türkiye'nin turizm zenginliklerini ön plana taşıyacağını belirterek, şunları kaydetti: 

"Türkiye'nin deniz, kum ve güneşin yanı sıra birçok zenginliğinin bulunduğunu göstermek istiyoruz. Rus halkı Türkiye'nin, otellerini ve denizini iyi biliyor. Festivali organize etmeye karar verdiğimizde Türkiye'nin farklı zenginliklerini de görmelerini istedik. Bu festivalde resort turizmin yanı sıra Türkiye'nin tarihi değerlerini, gastronomisini, kültürünü de gözler önüne seriyoruz. Otel, tur operatörü ve turizm destinasyonları festivale katılmak için büyük ilgi gösteriyor. Katılımın geçen yıldan daha fazla olacağını düşünüyoruz." 

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