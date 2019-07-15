Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTurizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor
GeriEkonomi Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor

Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılması için turizmciler talepte bulundu ve ayrıca blok tatillerin yılbaşında açıklanmasını istediler.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Turizm sektörü, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir" dedi.

’BLOK TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN’

Blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirten Ayık, "Bu tür blok tatil olabilecek tatil süreçleri yılbaşında belirlenmeli. Yılbaşında belirlenir ve duyurulursa insanlar daha rahat planlama ve son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkanına sahip olacaktır. Ancak şimdi hem planlama hem de fiyatlar açısından tatil planı çok daha zorlaşıyor" diye konuştu.

Bu bayram tatilinde hem iç turizm hem de memleket, eş-dost ziyaretleri gibi aktiviteler açısından önemli hareketlilik beklediklerini de söyleyen Ayık, tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik olduğunu kaydetti. Ayık, bayramın yurtdışı turizm açısından da yoğun bir döneme denk gelmesinin fiyatlar açısından insanların son dakika tatil planı yapmalarında zorluk teşkil ettiğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Turizmciler Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil istiyor
Komşusu gürültü yapanlar dikkat! İşte yapmanız gerekenler
ECB, Lagarde dönemine hazırlanıyor
Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı