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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Turizmciler "2023'te 75 milyon turist" hedefine odaklandı

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Turizmciler "2023'te 75 milyon turist" hedefine odaklandı

TÜROFED Başkanı Osman Ayık "75 milyon turist, normal koşullarda kolay şekilde erişebileceğimiz bir hedef. Bazı düzenlemeler yapılırsa turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün" dedi.

Turizm sektörü temsilcileri, Türkiye'nin 2023 yılındaki 75 milyon turist hedefine odaklandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği ve "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı toplantısında Türkiye'nin turizmdeki yeni hedeflerine açıkladığını hatırlattı.
Türkiye'nin 2023'teki 75 milyon turist hedefinin çok gerçekçi olduğunu belirten Ayık, "75 milyon turist, normal koşullarda kolay şekilde erişebileceğimiz bir hedef. Bazı düzenlemeler yapılırsa turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün." dedi.

Sadece turist sayısında artış değil, kişi başına düşen harcama miktarının artırılmasının da önemli olduğunu aktaran Ayık, yapılacak düzenlemelerle bunun da başarılabileceğini bildirdi.

Turizmin güçlü bir sektör ve endüstri olduğunu vurgulayan Ayık, "Ülke olarak sahip olduğumuz varlıklarımızı ürüne dönüştürürsek ve turistlerin Türkiye'ye gelme nedenlerini çoğaltırsak hedefleri çok daha rahat yakalarız. Ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ederiz. Hatta turizm sektörü cari açığı tek başına kapatabilir ve hatta Türkiye bu sayede ticari fazla bile verebilir." diye konuştu.

"GERÇEKÇİ VE ULAŞILABİLİR BİR HEDEF"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde konulan hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi.
Ülkenin turizmdeki hedeflerine ulaşabilmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yağcı, "2023'te 75 milyon turist hedefi, Türkiye açısından son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef. Bizim de bu yönde yoğun çalışmalarımız var. Belirli stratejiler çerçevesinde özellikli tanıtım alanında devam ettirilecek çalışmalarla bu hedefe ulaşabileceğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Yağcı, hedefe ulaşmak için tanıtımın yanında ürün ve pazar çeşitliliğini de artırmak gerektiğini dile getirdi.

"AÇIKLANAN VERİLEN TURİZMDE HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"ni açıklandığı toplantıya katıldığını söyledi.

Bakan Ersoy'un yaptığı ve son derece profesyonelce hazırlanmış sunumun turizmciler olarak içlerini rahatlattığına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti:
"Bakan Bey'in sunumu ve açıklanan veriler, turizmde her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Thomas Cook'un iflasıyla ilgili bazı kafa karışıklıkları vardı ancak İngiliz pazarındaki artışın devam edecek olması ve iki tur operatörü ve hava yolu firmasıyla sözleşme imzalama aşamasına gelinmiş olması bizleri rahatlattı. Bakan Bey'i ve kadrosunu son derece inanmış gördük. 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

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