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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.08.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Turizmci bayramdan umutlu

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Turizmci bayramdan umutlu

MERSİN'de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlar uyarılarda bulunuldu.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı. Turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlandı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte, tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, turizmcilerin bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacaklarını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızkalesi'nin, Mersinin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Öztop, "Kurban Bayramı geliyor. Bölgedeki turizmci esnaf bayram için hazırlıklarını bitirmiş durumda. Çok ciddi rezervasyonlar alıyoruz. Bu bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız. Buradan gelecek olan misafirlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen rezervasyonlarını yapıp da gelsinler. Otellerimizde yer bulamayabilirler. Tatilin uzun olması nedeniyle gelen misafirlerimiz kum, deniz, güneş değil, aynı zamanda günübirlik yat ve kültür turları ile de tatillerini zenginleştirebilirler. Çünkü bölgemiz adeta açık hava müzesi gibi, tarihi yerlerimiz çok fazla. Kurban Bayramı’nda herkesi, denizin, kumun ve tarihin tadını çıkartmaya bekliyoruz" diye konuştu.

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