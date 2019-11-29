Turizm yeni pazarlarla yükselecek
2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika kıtasından 1.1 milyon turist beklendiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2023 yılında ise Uzakdoğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini, Türkiye olarak yeni pazarlara odaklanıldığını söyledi.
Turizm sektörü Antalya’da 9. kez düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde bir araya geldi. Antalya Belek’te bu yıl açılan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da katıldı.
Bakan Ersoy, Deniz Bank’ın davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’daki kongrede ‘Türkiye 2023 Turizm Stratejisi’ sunumunu yaptı. Bugüne kadar uygulanan turizm politikalarında radikal değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “En önemli şey tanıtımla ilgili yapacağımız değişiklikler. Turizm Tanıtma Ajansı ile birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Ajans’ın doğal üyeleri arasında yer alan THY, tanıtım yaklaşık 9-10 milyon dolar katkı ödeyecek. Tanıtma Ajansı’nın toplam bütçesi 2020’de 180 milyar dolar, 2023’te ise 2020 milyar dolara çıkacak” dedi.
Yeni odak pazarlara yöneleceklerini belirten Ersoy, “Bu doğrultuda 2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika Kıtası’ndan 1.1 milyon turist bekliyoruz. 2023 yılında ise Uzakdoğu’dan 4 milyon Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika Kıtasından 3 milyon turistin gelmesi hedefindeyiz. Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ek slot taahhütleri yapıyoruz. Japonya ile karşılıklı uçuşlar Nisan 2020 itibarıyla haftalık 7’den 20’ye çıkıyor. Çin’in farklı bölgelerinden ek slot taahhütlerini aldık. Polonya, Romanya gibi ülkeler Orta Avrupa’daki odak pazarlar olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.
TURİZMCİYİ YALNIZ BIRAKMADIK
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY olarak kriz döneminde Türkiye ve Antalya turizmini yalnız bırakmadıklarını söyledi. Aycı, “Biz kriz döneminde kapasite artırdık. Pazar payımızı yüzde 56’ya çıkardık. SunExpress yarım milyonun üzerinde kapasite arttırdı. Geçen yıl 10 milyonun üzerinde yolcu taşıdı. Bu yıl 11 milyon taşıyacak. Nitelikli ziyaretçileri Türkiye’ye taşıma gayretinde olduk. Golf turizmine özellikle destek vermeye çalıştık. Golfçüler için ekstra bagaj hakkı tanıdık. 9’u Sunexpress’te 24’ü THY’de 13’ü de Anadolujet’te olmak üzere 46 uçağın yerde olmasına rağmen ilave kapasite yarattık. Bu yıl Boeing 737 Max krizi hala çözülmedi. Ancak biz yine frekans sayılarımızı arttırıyoruz. 21 milyar dolarlık grubumuzu 2023’te 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
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