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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Turizm tesisleri uygulama tebliği Resmi Gazete'de

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Turizm tesisleri uygulama tebliği Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" ile turizm tesislerinin belgelendirilmesi, turizm yatırım belgesinin alınma süreci gibi tüm iş ve işlemlerle ilgili uygulama detayları belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan tebliğ ile turizm tesislerinin belgelendirilmesi, turizm yatırım belgesinin alınma süreci gibi tüm iş ve işlemlerle ilgili uygulama detayları belirlendi.

Buna göre, turizm belgesi taleplerinde başvurular ilgili belgelerle e-Devlet üzerinden Bakanlığa yapılacak. Turizm yatırımı belgesi taleplerinde de başvuruları uygun bulunan tesisler için talep inceleme raporu düzenlenecek. Değerlendirme Kurulu kararı veya makam oluruyla talepleri uygun görülen tesisler için belgelendirme işlemleri yürütülecek.

GASTRONOMİ TESİSLERİ

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yemek kültürünün bir turizm ürünü haline getirilerek müşteriye sunulduğu işletmeler olarak "gastronomi tesisleri" tanımlanmıştı.

Tebliğde yer alan bilgilere göre, bu çerçevede gastronomi tesislerine ilişkin başvurular işletmenin marka bilinirliği veya ün sahibi olduğuna ilişkin olarak yazılı, görsel veya dijital yayın organlarında işletmenin mutfağı, mönüsü, servis nitelikleri ve benzeri özelliklerine ilişkin olumlu değerlendirmeleri içeren en az bir adet yazı, yayın örneği ve gerekli diğer belgelerle yapılacak.

Başvuruda ulusal veya uluslararası örgün eğitim kurumlarınca gastronomi veya aşçılık alanında verilmiş diploma veya diplomalar ile uluslararası kabul gören sertifika, sertifikanın uluslararası geçerliliğini kanıtlayan belge ile mutfak şefinin eğitimine ilişkin belgeler de teslim edilecek.

Gastronomi tesisi turizm işletmesi belgesi başvurularında ayrıca tesisin tüm mahallerinin gece ve gündüz çekimleri ile mönüsünü içeren, 5-7 dakika uzunluğundaki video dosyası sunulacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça belgelendirilmiş olan tesislerde tür değişikliği veya sınıf yükselmesi durumunda yönetmelik hükümleri uygulanacak.

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