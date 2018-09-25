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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
25.09.2018 - 15:41, Son Güncelleme:

Turizm sektörünün nabzı İstanbul'da atacak

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Turizm sektörünün nabzı İstanbul'da atacak

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 31 Ocak-3 Şubat 2019'da dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 23. kez İstanbul'da buluşturuyor.

EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 31 Ocak-3 Şubat 2019'da dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 23. kez İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, turizm gelirlerinin yılın ilk yarısında yüzde 31 artış göstererek, 11,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Aydın, yılın ilk yarısında turizm gelirlerinin yüzde 80’inden fazlasının yabancı turistin gelmesinden sağlandığını vurguladı.     

ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF-E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT'in 31 Ocak-3 Şubat 2019'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini hatırlatan Aydın, şöyle devam etti:     

 "Rekor seviyede yabancı ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Her sene Travel Shop Turkey iş birliği ile gerçekleşen hosted buyer (davetli tur operatörü) programında bu yıl Asya, Avrupa, Uzak Doğu ve Latin Amerika dahil 100’den fazla ülkeden 900'e yakın davetli tur operatörü ağırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara dünyanın dört bir tarafından katılım hızla devam ediyor."  

 "EMITT YÜZDE 55 BÜYÜYEREK TURİZME KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR"     

Ülke turizmi ve EMITT arasında bir paralellik olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:     

"2018’in Ocak ayında düzenlediğimiz fuarda ülke turizmindeki büyüme ile EMITT arasındaki ilişkiyi bir kez daha çok net bir şekilde görme imkanımız oldu. Ocak 2018’de 22.'sini düzenlediğimiz EMITT'te 85 ülkeden bin 65 katılımcı ve 54 bin 364 ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attık.Turizm sektöründe 2017 yılında gözlemlenen hareketlenme EMITT'te de kendini gösterdi ve son fuarımızda katılımcı bazında yüzde 55 büyüme kaydettik. Bu büyüme 2018'de turizm sektörü için hızlı bir yükselişin de önceden habercisi oldu ve bugün gelinen noktada sektörün hızlı bir büyüme grafiği yakaladığına hep birlikte şahitlik ettik. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yedi ayda yüzde 24,9 artışla 21,64 milyon kişi oldu. Diğer yandan gelir anlamında da ciddi bir artış gözleniyor. Türk İstatistik Kurumu’na göre ise turizm geliri de yılın ilk yarısında yüzde 31 artış göstererek 11,5 milyar dolara ulaştı."     

Aydın, 31 Ocak-3 Şubat 20189'da ziyaretçilere açık olacak EMITT'in ilk iki günde turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacağını belirtti.  

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