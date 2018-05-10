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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
10.05.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Turizm gelirleri yüzde 31.3 arttı

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Turizm gelirleri yüzde 31.3 arttı

2018’in turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, 2017 yılının aynı aylarına göre yüzde 31,3 artarken, gelirin 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar olduğu belirlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press, 2018 yılının ilk üç ayına ait turizm gelir istatistiklerini inceledi. Ajans Pressin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, turizm geliri bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte 2017 yılının aynı aylarına kıyasla yüzde 31,3 artış gösterdi. Böylelikle, turizm gelirinin 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştığı görüldü. Gelirin yüzde 76,1i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerinden elde edildi.

ZİYARETÇİLER ORTALAMA 723 DOLAR HARCADI

Ajans Press ve PRNetin gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, turizm başlığının medyanın en çok konuştuğu haberler arasında yer aldığı tespit edildi. Araştırmaya konu olan 2018 yılının ilk üç aylık diliminde turizmle ilgili 104 bin 843 haber çıkışı medyaya yansıdı. 2018 yılının ilk çeyreğinde kişi başı ortalama harcamanın 723 dolar olduğu tespit edilirken, yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar olduğu görüldü. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısına bakıldığında da, yine 2018 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi olduğu belirlendi. Bunların da yüzde 80,2sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, yüzde 19,8ini de 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu saptandı.

2018’İN İLK ÇEYREĞİNDE 2 MİLYON 70 BİN 534 KİŞİ SEYAHAT ETTİ

Bununla birlikte, yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar olduğu tespit edildi. Yurt dışını ziyaret eden kişiler ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişiye ulaştığı tespit edilirken, kişi başı ortalama harcama 521 dolar olarak gerçekleşti.

 

 

 

 

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