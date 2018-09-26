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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Turizm dünya ekonomisini besliyor

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Turizm dünya ekonomisini besliyor

BM raporuna turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.Rapora göre, 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51'le Avrupa birinci, yüzde 25'le Asya-Pasifik ikinci sırada yer aldı.

Dünya turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ederek, küresel ekonomiye katkı sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) 1979 yılında İspanya'nın Torremolinos şehrinde düzenlediği toplantıda aldığı kararla 1980 yılından BM, 2030 yılına yönelik "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG)" arasında turizmin kalkındırılmasına dikkat çekiyor. Bu kalkınmayı “Düzgün İş ve

Ekonomik Büyüme" , "Sorumlu Tüketim ve Üretim"  ve "Su Altı Yaşam" başlıklı hedeflerinde ”mahalli ürünleri teşvik ve organize" tanımlamalarıyla vurguluyor.     

Gün kapsamında dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel öneminin vurgulanması amaçlanıyor.  

TÜM TURİST GELİŞLERİNDE AVRUPA BİRİNCİ     

UNWTO'nun "2018 Turizm Özetleri" raporuna göre turizm sektörü, dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una, küresel ticaretin yüzde 7'sine ve her 10 istihdamdan birine tekabül ediyor.     

Raporda 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı.     

Bunları Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5'le Afrika dördüncü ve yüzde 4'le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti.     

Raporda dünya genelinde toplam 1 milyon 323 bin turist gelişi olduğu kaydedildi. Buna göre Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik'i 324 milyon, Amerika'yı 207 milyon, Afrika'yı 63 milyon ve Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti.     

EN FAZLA SEYAHAT HAVAYOLUYLA     

Rapora göre tüm seyahat imkanları göz önüne alındığında havayolu yüzde 57 ile ilk sırada. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti.     

Turistler, yüzde 55 oranda eğlence ve istirahatı, yüzde 27'şer oranda akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13 oranda profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımlarken, yüzde 6'sı seyahat amacını belirtmedi.    

TURİZM HARCAMALARINDA 258 MİLYAR DOLARLA AÇIK ARA ÇİN LİDER     

 Rapora göre Çin, dünya turizm harcamalarında 258 milyar dolarla açık ara lider konumda.     

Çin'i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip ediyor.     

"KALKINMA İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ULUSLARARASI YILI"     

BM, 2017 yılını "Seyahat Et, Keyfini Çıkar, Saygı Duy" sloganıyla "Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı" ilan etti.     

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerden devlet başkanı ve önde gelen kişilerden 12 özel elçi tayin eden BM, yıl boyunca İspanya, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Honduras, Moldova, Filipinler, Çin, Katar, Zambiya, Jamaika, Umman ve İsviçre'den 14 noktada resmi faaliyet gerçekleştirdi.     

Çin'de Eylül 2017'de düzenlenen UNWTO 22. Genel Kurul Toplantısı'nda, Gürcistanlı Zürap Pololikaşvili'nin DTÖ Genel Sekreterliğine getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ocak 2018'de görevi, 2010'dan bu yana genel sekreterlik görevini sürdüren Talep Rifai'den devralan Pololikaşvili, böylece 1975'te kurulan örgütün 6. Genel Sekreteri oldu.     

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