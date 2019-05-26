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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Turizm bayramı... 9 günlük tatilde 5 milyon kişi 10 milyar TL’lik ekonomi yaratacak

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Ramazan Bayramı öncesi sahil kesimlerinde boş otel odası bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Aylar öncesinden yapılan rezervasyonlara son dakika tatilcileri de eklendi. 9 günlük tatil boyunca 5 milyon kişinin seyahat edeceğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bunun da 10 milyar TL’lik ekonomik değer yaratacağını açıkladı.

TÜRK turizmi geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kırdı. Bu yılda yeni rekorlar bekleniyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde turizm sektörünü sevindiren başka gelişmeler de yaşanıyor. 2019 yazının ilk tatili olan ve 9 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi yerli turist sahil bölgelerine akın etmeye hazırlanıyor. Yükselen talep nedeniyle kıyı otellerinde boş oda bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Antalya, İzmir, Muğla gibi illerde otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinde de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretlerinde yaşanacağına dikkati çekti. Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30’unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir” dedi.

BAYRAMA YOĞUN TALEP

Turizm bayramı... 9 günlük tatilde 5 milyon kişi 10 milyar TL’lik ekonomi yaratacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatilinin yaklaşık 2 ay önceden 9 gün ilan edilmesinin vatandaşların önceden ve indirimli fiyatlara tatil planı yapmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Yağcı, “Bu gerçekten tatilciler için bir fırsat sundu. Hem tatil planı hem de bölge ve otel seçimi konusunda önemli destek sağladı. Faydasını sektör olarak da gördük. Tatil döneminde hem yurtdışı pazarından yoğun talep olması hem de tatili erken planlama fırsatından kıyı bölgelerinde bayramda ciddi bir talep oluştu” dedi. Bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında doluluğa ulaştığını kaydeden Erkan Yağcı, son haftanın ise rezervasyon hareketliliğinde çok yoğun olduğunu dile getirdi. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri verilerine göre, rezervasyonlarda çift haneli ciddi artış olduğunu vurgulayan Yağcı, “Tesislerimiz bayramda yüzde 20’nin üzerinde iç pazar kontenjanı ayırdı ve bu da yüzbinleri ifade ediyor” şeklinde konuştu.

RESTORAN VE KAFELERE DİKKAT

BAYRAM süresince Akdeniz ve Ege sahillerinde restoranlarda ve kafelerde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen sektör temsilcileri, “Özellikle yerli turist bayram tatillerinde bu konuda çok şikâyet ediyor. Restoranlarda müzik parası gibi birçok haksız talep oluyor. Ayrıca normal günde satılan içecek ve yiyecek ücretlerinin de yüzde 100 arttığı gözleniyor. Bu durumlarda tüketicilerin şikâyette bulunması gerekiyor. Böyle yerlerde talep edilen ekstra ücretleri kesinlikle ödememeliler” dedi.

 

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