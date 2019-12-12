Turizm Bakanlığı’ndan TÜRSAB’a denetçi

Ersoy, “Denetçi işini özellikle seçim bitene kadar beklettik. Sırf tarafsızlığı bozmamak, yanlış algı yaratmamak için. Bize çok yoğun şikâyetler geldi. TÜRSAB’a lisans ve belge verme hakkı onlarca yıl önce verilmiş. TÜRSAB’ın bu belgeleri verirken zorunlu bağış aldığıyla ilgili çok fazla şikâyet geldi. Hatta banka makbuzlarında yazan bir cümleyi okuyacağım; ‘Zehir, zıkkım olsun, belge almak için bağış yapmak nedir!’ Onlarca bu tarz kelime var. Orijinal banka makbuzları. Şimdi TÜRSAB diyor ki, yetkilerimi daha fazla artır. Yahu sen elindeki yetkiyle bunu yaparsan, bakanlık olarak sana daha fazla yetki verirsem ne yaparsın? Daha önceki yönetimde de bilet yolsuzlukları, vesaire oldu, bundan dolayı kamu zararı da oluştu; bu ikinci olay TÜRSAB’la ilgili” ifadelerini kullandı.

FON OYUNUN GEREĞİ

Turizm işletmecilerinden belli oranda alınacak payla oluşturulan tanıtım fonu kesintisiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Ersoy, “2023 hedefinin 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Bu hedeflere ulaşmak için politika değişikliğine gittik, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurduk. Bu bizim icat ettiğimiz bir ajans değil, bu 1919 yılında ilk kez yani bugünden 100 yıl önce İtalyanlar tarafından icat edilmiş, turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında olan bir ajans. Biz 20 yıldır konuşmuşuz hayata geçirememişiz. 2018 yılında 18 milyon dolarlık tanıtım bütçesi kullandık. Bu yıl 72 milyon dolara çıkarmayı başardık. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının devreye girmesiyle tanıtım bütçemiz 180 milyon dolara çıkıyor. 2023 yılına kadar 220 milyon dolara çıkıyor. Bakın, bu oyunu oynayacaksak bu şekilde oynayacağız çünkü bu oyunu, rakiplerimiz bu şekilde oynuyor. Ya bu oyunda varız ya yokuz. Bunu kuralına göre oynamazsak oyun dışı kalırız, bugüne kadar iki ileri bir geri yaptığımız gibi. Bunun başka bir çıkar yolu yok, dünya bu işi böyle yapıyor” diye konuştu.

DÖRT GÜNDE KRİZİ ÇÖZDÜK

‘BİNDE 7.5 çok büyük yük getirdi, turizm mahvolacak, yatırımcılar ölecek’ söylemini devamlı duyduğunu kaydeden Ersoy, “Binde 7.5’la gidiyorsak bu işle oynamayalım. Ajans ilk faydasını Thomas Cook krizinde verdi. 4 günde krizi çözdük. Thomas Cook ne ilk batan olacak ne de son. Bu sektörde iş yapıyorsanız bunları bilmelisiniz. Başka yöntemi yok. Bu yönteme tam zamanında geçtik” dedi.

SAVCILIĞA BAŞVURULMALI

BAZI kitapların içeriğinden yola çıkarak neden bandrol verildiği eleştirilerinin olduğunu kaydeden Ersoy, “Bakanlık eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değil. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabi tutulamaz. Bu sansür olur. Toplumun rahatsız olduğu eserlere kanuni bir yaptırım için vatandaşların savcılığa başvurması gerekir” dedi.