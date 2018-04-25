Turistler sahipsiz değil

İKİ Japon turistin Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e 20 dakikalık yolculuk için 1550 TL ödemesi dün gündemi belirledi. Hürriyet’in gündeme getirdiği konu hakkında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de (TÜRSAB) harekete geçti. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Hürriyet’e yaptığı açıklamada birliğin ilgili komitelerinin gelen şikâyet üzerine araştırma yaptığını, alınacak kararı önümüzdeki hafta açıklayacaklarını dile getirdi.

Alınacak kararın acenteyi ihtar etme hatta belge iptaline kadar gidebileceğinin altını çizen Bağlıkaya, “Dünyanın bütün büyük metropollerinde turistler bu tip durumlarla karşılaşabiliyor. Biz ise TÜRSAB olarak turiste davranış biçiminde aşırı derecede hassasız. Bizden önce böyle olaylara tolerans gösteriliyorsa da biz bunu yapmayacağız. Bu olayda da olduğu gibi olay bize intikal ettiği andan itibaren harekete geçtik. Komitenin hazırlayacağı rapora göre söz konusu acente disiplin komitesine sevk edilecek” dedi.

YÜZDE 300 FARK OLMAZ

Japon turistleri havalimanından Sultanahmet’e götüren acentenin Japon turistleri dolandırmadıklarını, fiyat listesine göre hareket ettiklerini söylerken, Bağlıkaya bu konu hakkında da açıklamalarda bulundu. Bağlıkaya, “Fiyat yazdım demekle o iş olmuyor. Makul, mantıklı ücreti olmalı işin. VIP transferi olduğu için normal fiyatın yüzde 25-30 üzerinde olabilir ama yüzde 300 olmaz” dedi. Söz konusu acentenin “serbest piyasa var” şeklinde bir savunma yaparsa TÜRSAB’ın nasıl bir tavır takınacağını sorduğumuz Bağlıkaya, şunları söyledi: “Piyasa serbest olabilir ama turistler de sahipsiz değil. Bizim için önemli olan turistin mutluluğu. Bu sayede işini doğru yapan acentelerimizi de korumuş oluyoruz. Haksız rekabetin önüne geçiyoruz. Ülkemize turist gelmediği zaman nasıl bir ekonomik sıkıntı yaşandığına geçtiğimiz yıllarda şahit olduk. 2017 toparlanma yılı oldu. 2018’de ise turist sayılarında rekorlar kırılması bekleniyor. Daha sezon başında böyle bir olay yaşanması hiç doğru değil. Bunları engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

TURİSTTEN FAYDALANIYORLAR

KENDİLERİNE böyle çok fazla şikayet gelmediğini kaydeden Bağlıkaya, “Dünyadaki büyük turizm merkezlerinde ne kadar olay yaşanıyorsa Türkiye’de de o kadar var. Ortalama üzerinde değiliz. Daha önce havalimanı içinde çalışan bazı acenteler hakkında sorunlar bildirilmişti. Çünkü ülkeye yeni gelen turist ilk onlarla karşılaşıyor. Turist para birimine çok hakim olamayabiliyor. Bundan faydalanıyorlar. Ancak TÜRSAB olarak bunlara izin vermemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

FİYATI GÖSTERDİK KABUL ETTİLER

ÇALIŞANLARIN Japon turistlere fiyatı onaylattıktan sonra yola çıkıldığını açıklayan Azade Turizm Avukatı Kadir Altan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Havalimanına gelen turistler saatlerce beklediklerini söyleyip bizden lüks hizmet talep etmişlerdir. Biz de fiyat listesindeki rakamı gösterip 240 Euro+KDV olduğunu ilettik. Bizim amacımız hizmet ve kalite iken yurtdışından gelen misafirleri havalimanında mağdur eden firma bizi hırsızlıkla tehdit etti. Biz bu ve benzeri olaylarda VIP hizmeti belirttiğimiz halde yanlış anladığını beyan etmiş olan birçok misafire yine anlayışla karşılayıp birçok iade ve ekstra hizmet sağladık. Yasal olmayan bir durumumuz söz konusu olmayıp havalimanında ülkemizi her zaman doğru temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”