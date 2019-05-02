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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Turistik Ekspres 29 Mayıs’ta yola çıkıyor

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Turistik Ekspres 29 Mayıs’ta yola çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi’ne yolcu talebinin her geçen gün arttığını, bu nedenle Turistik Doğu Ekspresi’nin hizmete girmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile çalışma başlattıklarını bildirdi.

Söz konusu çalışma kapsamında Turistik Doğu Ekspresi’nin 29 Mayıs’ta saat 20.00’de Ankara’dan Kars’a hareket etmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Turhan, “Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak” dedi. Turhan, ilk seferine 15 Mayıs 1949’da başlayan Doğu Ekspresi’nin, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletildiğini söyledi. Trenin, 1300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte katettiğini belirten Turhan, yolculuk sırasında 53 istasyonda durulduğunu hatırlattı.

Bakanlığın Doğu Ekspresi’ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar neticesinde, yolculukların sosyal medyada çok paylaşıldığını, yolculuğun sıra dışı tatil seçeneği olarak görüldüğünü ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle talebinin her geçen gün arttığını vurgulayan Turhan, bunun değerlendirilmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla yeni tren seferleri yapılmasının istendiğini bildirdi.

Turistik Ekspres 29 Mayıs’ta yola çıkıyor

Turistik Doğu Ekspresi’nin Ankara-Kars hattındaki duruş yerleri ve zamanlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının talepleri doğrultusunda, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde planladıklarına dikkati çeken Turhan, şunları kaydetti: “Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara’dan saat 20.00, Kars’tan saat 23.00 civarında kalkacak.”

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