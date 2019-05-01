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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.05.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Turistik Doğu Ekspresi'nde ilk sefer günü belli oldu! İşte ayrıntılar

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Daha önce hazırlıklarına başlandığı duyurulan "Turistik Doğu Ekspresi" ilk seferini 29 Mayıs'ta yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamasında, "Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor" diyerek turizme hizmet edecek yeni bir treni hizmete alacaklarını duyurmuştu.

İşte o yeni tren 29 Mayıs'ta ilk seferini yapacak.

"Turistik Doğu Ekspresi" projesinde gelinen noktaya dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakan Ersoy ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, yeni trenin, 29 Mayıs tarihinde Ankara'dan Kars'a ilk seferini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Turhan, Turistik Doğu Ekspresi'nin, 120 kişi kapasiteli olacağı ve tamamının yataklı vagondan oluşacağını aktardı.

Ulaştırma Bakanı ayrıca, Ankara-Kars parkurunun 27 saatte tamamlanacağını belirtti.

Söz konusu trenin bilet fiyatlarına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

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