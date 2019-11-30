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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Turist yağmuru

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Turist yağmuru

Yabancı turist sayısı yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.4 artış gösterdi. Turist sayısı 35.5 milyondan 40.7 milyona çıktı. Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 15.7 milyondan 18.3 milyona çıkarken, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Rusya’dan gelen turist sayısı 6.6 milyonu aştı.

Türkiye turizmindeki yükseliş devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre yılın ilk 10 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 14.47 artarak 35 milyon 571 bin 419’dan 40 milyon 719 bin 786’ya çıktı. Geçen ay Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı toplam turist sayısı yılın ilk 9 ayında yurtdışında yaşayan Türkler de eklenince 41 milyon seviyelerine çıkmış, sadece yabancı turist sayısı 36.4 milyon olmuştu. Ekim ayı verilerinin de dahil olmasıyla birlikte yabancı turist sayısında tüm zamanların rekoru bir kez daha kırıldı. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise farklılık yaşanmadı. Rusya’dan ocak-ekim döneminde gelen turist sayısı geçen yıla göre 5.7 milyondan 6.6 milyona yükselirken, ikinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı 4.1 milyondan 4.6 milyona, İngiltere’den gelen turist sayısı 2.1 milyondan 2.4 milyona, Bulgaristan’den gelen turist sayısı ise 1.9 milyondan 2.2 milyona yükseldi. Türkiye’ye en çok turist gönderenler sırlamasında beşincilikte yer alan İran’dan gelen turist sayısı ise 1.7 milyondan 1.8 milyona çıktı.

YENİ PAZARLARIN DURUMU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yeni pazarlar olarak nitelendirdiği ülkelerden gelen turist sayısında da artış yaşandı. 2019 sonu itibarıyla Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika Kıtası’ndan 1.1 milyon turist beklendiğini, 2023’te ise Uzakdoğu’dan 4 milyon Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika Kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiğini dile getiren Bakan Ersoy, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Polonya ve Romanya gibi ülkeleri örnek göstermişti. Yılın ilk 10 ayında Japonya’dan gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 68 binden 87 bine, Hindistan’dan gelen turist sayısı 121 binden 193 bine, Güney Kore’den gelen turist sayısı 132 binden 181 bine, Polonya’dan gelen turist sayısı 619 binden 848 bine, Romanya’dan gelen turist sayısı ise 580 binden 697 bine çıktı. Bazı bölgeler incelendiğinde ise Bağımsız Devletler Topluluğu olarak nitelendirilen ülkelerden gelen turist sayısı 10.9 milyon 12.1 milyona, Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı 15.7 milyondan 18.3 milyona, Asya ülkelerinden gelen turist sayısı ise 6.7 milyondan 7.5 milyona çıktı.

Turist yağmuru

Turist yağmuru

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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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