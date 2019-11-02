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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)
02.11.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı! Onun lezzetine bayıldılar

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Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı! Onun lezzetine bayıldılar

İstanbul’da turist sayısındaki artış lokum satışlarına da yansıdı; esnafa göre yarı yarıya artış var.

İSTANBUL’a 9 ayda gelen yabancı turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11.3 milyona yükselmesi, Türk lokumu satışlarına da doping etkisi yaptı.Günde ortalama 30 bin ziyaretçi ağırlayan, turistlerin önemli alışveriş merkezlerinden Mısır Çarşısı esnafına göre lokum satışları son dönemlerde yarı yarıya arttı.Dükkanlar lokum almak isteyen yabancılarla doldu taştı.Turistler, yakınlarına hediye götürmek için halı ve kilim yerine daha çok lokum satın aldıklarını söylediler.

Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı Onun lezzetine bayıldılar
İstanbul’a 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822’ye yükseldi. En çok 858 bin ile Alman turist kente gelirken, Arap ülkelerinden İstanbul’a gelişlerde de yüzde 12 artış yaşandı. Kente yüzde 25.8 artış ile toplam 2 milyon 927 bin Arap turist ziyaret etti. En çok gelişler ise 545 bin ile Irak’tan oldu.Turizmdeki canlanma da kent esnafın yüzünün güldürürken, özellikle dünyanın dört bir yanında tanınan Türkiye denildiğinde birçok yabancının aklına gelen Türk lokumu satışlarını da artırdı. Daha önce halı ve kilim alışverişine ilgi gösteren yabancılar, özellikle son dönemde alışveriş rotalarını kilolarca lokum almaya çevirdi.
Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı Onun lezzetine bayıldılar
SATIŞLARDAKİ ARTIŞ TARİHİ MISIR ÇARŞISI’NA DA YANSIDI

Turist sayısındaki artış özellikle Tarihi Mısır Çarşısı’nda Türk lokum satışlarına da yansıdı. Özellikle tarihi çarşıyı gezen yabancı turistler, lokum satın almadan ayrılmıyor.Çarşıda tonlarca lokum yabancılara satılıyor.Dükkanlar lokum almak için gelenlerle dolup taşıyor. Zaman zaman dükkanların önünde lokum için kuyruklar oluşuyor. Tadımlık veya hediye için kilolarca lokum satın alan yabancı turistlerin yanı sıra kente yurt içinden gezmeye gelen Türkler arasında da lokum satın alanların sayısındaki artış dikkat çekti. Tarihi yarımada da lokum satışı yapan esnafın verdiği bilgiye göre en çok lokumu alanlar ise Arap turistler oluyor.

Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı Onun lezzetine bayıldılar
"İSPANYOLLAR DA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR"

Yabancı turiste günde kilolarca lokum satan bir işletmede çalışan Hüseyin Bakkal,"Lokum satışlarımız çok güzel gidiyor. Arap ülkelerinden gelen turistlerimiz daha çok alıyor. İspanyol müşterilerimiz de çok alışveriş yapıyor. Türk misafirlerimiz de özellikle misafir ağırlamak ve nikah için lokum alıyor. Lokum satışları yüzde 50 ila yüzde 60 oranında arttı. Havaların soğumasına rağmen işlerimiz gayet iyi gidiyor" diye lokum satışlarındaki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tarihi çarşıyı gezerken lokum dükkanlarına giren turistler ise hem kenti hem de Türk lokumunu çok beğendiklerini söylediler.Yabancı turistler, ülkelerine dönerken yakınlarına hediye götürmek için Türk lokumu satın aldıklarını belirttiler. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndan da uçan birçok yabancı ve gurbetçi yolcu, Türkiye’den ayrılırken Türk lokumuna büyük ilgi gösteriyorlar.

Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı Onun lezzetine bayıldılar

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Gezdiler, eğlendiler, vazgeçemediler... Sıralamaya çok şaşıracaksınız
Gezdiler, eğlendiler, vazgeçemediler... Sıralamaya çok şaşıracaksınız

Turist sayısı fırladı: Satışlara yansıdı Onun lezzetine bayıldılar

 

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