Turist sayısı 31 milyonu aştı

TÜRKİYE turizmi 2019’un ilk 8 aylık döneminde yükselişini sürdürdü. Ocak-ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 14.7 artarak 31 milyon bin 394 kişiye ulaştı. Geçen yıl söz konusu dönemde gelen turist sayısı 27 milyon 23 bin 134 kişiydi. Yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke 4.8 milyon kişiyle Rusya oldu. Almanya 3.3 milyon turistle ikinci sırada, İngiltere 1.8 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sıradaki Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 1.6 milyon olurken, beşinci sıradaki İran’dan 1.3 milyon kişi Türkiye’ye geldi. Türkiye turist gönderen ilk 5 ülkeden gelen toplam turist sayısı 13.1 milyon olurken, 90’dan fazla ülkeden gelen turist saysı 17.8 milyon olarak gerçekleşti.

En çok yabancı turist ağırlayan il ise Antalya oldu. Antalya’ya 10.3 milyon turist ağırlarken, İstanbul’a gelen turist sayısı 9.9 milyonu aştı. Edirne’ye 2.9 milyon, Muğla’ya 2.3 milyon, Artvin’e ise 1.4 milyon turist geldi. İlk 8 ayda 5 ilin ağırladığı toplam turist sayısı ise 27 milyonu geçti. Sadece Ağustos ayı dikkate alındığında 2019’da gelen yabancı turist sayısı 6.3 milyon oldu. Geçen yılın ağustos ayında gelen turist sayısı ise 5.5 milyondu. 2018’e 2019’daki değişim yüzde 17.17 oldu.

10 ŞEHİRDEN BİRİ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Ağustos 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak yüzde 79.5 olarak kaydedildiğini açıkladı. Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. Ancak ülke bazında dolulukta Türkiye 27 ülke arasında 15’inci sırada yer aldı. Ağustos 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 77.7 oldu.

REKOR 2012’DEYDİ

STR verilerine göre, konaklama sektörü fiyatları da yükseldi. Avrupa ortalaması ise henüz yakalanamadı. Türkiye’nin Ağustos 2019’da Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 artışla 105 Euro’ya ulaştı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 27.9 artışla 83.4 Euro olarak gerçekleşti. Ağustos 2019’da aylık bazda Avrupa’da oda fiyatı ortalaması 117.7 Euro, oda başı gelir ortalaması ise 91.5 Euro oldu.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos 2019 dönemi ortalama dolulukları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.2 artışla yüzde 67.3, oda fiyatı yüzde 11.5 artışla 79.6 Euro, oda başı gelirler ise yüzde 13.4 artışla 53.6 Euro oldu. Oda fiyatlarında rekor düzeye; Türkiye ortalamasında 115.6 Euro, İstanbul ortalamasında 152.9 Euro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.