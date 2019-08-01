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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Turist sayısı 21 milyonu aştı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Turist sayısı 21 milyonu aştı

Türkiye turizmi 2019’un ilk 6 ayında yükselişini sürdürdü. Ocak-haziran döneminde ülkeye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 artarak 18.9 milyondan 21.1 milyona yükseldi.

Turizm gelirlerindeki yükseliş ise yüzde 9.9 oldu. Geçen yıl ilk 6 ayda 11.4 milyar dolar turizm geliri elde edilirken, bu yıl 12.5 milyar dolara çıktı. Yılın ikinci çeyreğinde ise turist başına ortalama harcama 625 dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya 2.7 milyon turistle ilk sırada yer aldı. Geçen yıl Rusya’dan gelen turist sayısı ilk 6 ayda 2.3 milyon olmuştu. İkinci sıradaki Almanya’dan gelen turist sayısı 1.5 milyondan 1.8 milyona yükseldi. Bulgaristan 1.2 milyon turistle üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeden geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 987 bindi. Dördüncü sıra ise 1 milyon turistle İngiltere’nin oldu. İngiltere geçen yıl 858 bin turisti Türkiye’ye göndermişti. Beşinci sırada İran yer alsa da turist sayısında geçen yıla göre düşüş yaşandı. İran’dan gelen turist sayısı 1.1 milyondan 882 bine geriledi.

YABANCI 18 MİLYONU GEÇTİ

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları dışında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ise 18 milyonu aştı. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde gelen yabancı turist sayısı ise 15.9 milyondu. Türkiye’nin kaynak pazarları arasında olan Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısında yüzde 21 artış yaşanırken, turist sayısı 6.4 milyon kişiden 7.8 milyona çıktı. Almanya ve İngiltere dışında dikkat çeken Avrupa ülkeleri arasında Hollanda, Yunanistan, Polonya ve Fransa yer aldı. Hollanda’dan gelen turist sayısı 370 binden 423 bine, Yunanistan’dan gelen turist sayısı 247 binden 383 bine, Polonya’dan gelen turist sayısı 235 binden 322 bine, Fransa’dan gelen turist sayısı ise 254 binden 311 bine çıktı.

Turist sayısı 21 milyonu aştı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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