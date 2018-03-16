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Turist getirene 45 dolar destek

AA
16.03.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kruvaziyer gemiyle turist getiren A Grubu seyahat acentalarına destek sağlanmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2019 tarihinekadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentalarına destek sağlanacak. Bu kapsamda seyahat acentalarına, getirdiği turist başına Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım ve Aralık aylarında 45 dolar, Mayıs ve Haziran aylarında 35 dolar, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise 25 dolar destekte bulunulacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar ise destek kapsamı dışında kalacak.
Aynı tur programı içinde,kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentesine bir kez ödeme yapılacak.Karara göre, 2019 yılında indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 artırılarak uygulanacak veayrıca turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanacak.

Verilecek destekleri son derece sevindirici bulduğunu söyleyenKuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; geçtiğimiz sezon verilen 30 dolar teşviğin bu sezonda da devam etmesi gerektiğini, ancak bu şekilde verimli olacağını daha önce de gündeme getirmiştik. Kötü geçen turizm sezonunu, bunun ilçemize yansımalarını ve özellikle gemilerin iptaliyle zor günler geçiren liman bölgesi esnafımızın durumunu anlatan raporlarımızı ilettiğimiz üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Turizmi artırmaya yönelik ilave önlemler alınsın” önerileriyle geçtiğimiz sezon sonuna yakın çıkan önlemler paketinde yer alan 30 dolar teşviğin, bu sezonda devam etmesi gerektiğini de gündem getirdik. Bu doğrultuda, verilen bu desteklerlegemilerin rotalarını tekrar ülkemize ve Kuşadası’na çevirmesi ve liman bölgesindeki esnafımızın mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesini, kötü günlerin geride kalmasını umuyoruz.

Ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli A grubu seyahat acenteleri tarafından ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik olarak sağlanacak desteklere ilişkin esaslar da açıklandı. 1.1.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında belirlenen esaslara uygun uçuşlarda verilecek destekler 2017/11501 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendi.

Etiketler: kruvaziyer gemi , kruvaziyer , acenta
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