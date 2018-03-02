Turhal Åžeker FabrikasÄ± blok satÄ±ÅŸtan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Tokat TSO ve ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifiâ€™nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde oluÅŸturulan Ortak GiriÅŸim Grubu, Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lan Turhal Åžeker FabrikasÄ± ileÃ¿ilgili basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. TSO BaÅŸkanÄ± Ahmet Arat baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda sosyal tesislerde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± YalÃ§Ä±n Bekler, kentteki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileri katÄ±ldÄ±.

Turhal Åžeker FabrikasÄ±â€™nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmemesini ve bu ihalenin iptal edilmesini arzu ettiklerini ifade eden TSO BaÅŸkan Arat, "Bu baÄŸlamda gerek Turhal Åžeker FabrikamÄ±zÄ±n Ã¶zelleÅŸtirme kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, gerekir bunun mÃ¼mkÃ¼n olamamasÄ± durumunda hÃ¼kÃ¼metimizin ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik politik tercihinde Tokatâ€™a bir ayrÄ±calÄ±k saÄŸlamasÄ± iÃ§in yerel siyasi otorite, ticaret odalarÄ±, Pancar Ekicileri Kooperatifi, yerel yÃ¶netimler olarak her tÃ¼rlÃ¼ giriÅŸimde bulunulmuÅŸtur ve ihale sÃ¼recine girilmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bu giriÅŸimlerimiz halen de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada, Turhal Åžeker FabrikasÄ± blok satÄ±ÅŸtan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve ayrÄ± satÄ±ÅŸa sunularak, TokatlÄ±larÄ±n bu fabrikayÄ± satÄ±n almalarÄ±na imkan saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Turhal Åžeker FabrikasÄ±â€™nÄ±n 11 Nisanâ€™da aÃ§Ä±k artÄ±rma yÃ¶ntemi ile ihale edilerek satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Arat ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Åžeker fabrikalarÄ± bu Ã¼lkeyi seven ve deÄŸerini bilenler iÃ§in â€™Misak-Ä± Milliâ€™dir. Bu baÄŸlamda bizler, bu anlayÄ±ÅŸtan yola Ã§Ä±ktÄ±k ve bir Ortak GiriÅŸim Grubu oluÅŸturmak suretiyle pozisyonumuzu, her tÃ¼rlÃ¼ geliÅŸmeye hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zerine almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. SÃ¶z konusu Ortak GiriÅŸim Grubu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Tokat Ticaret ve Sanayi OdasÄ± ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin kÄ±lavuzluÄŸunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecektir. Turhal Åžeker FabrikasÄ±nÄ±n TokatlÄ±lar tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±nabilmesi, yÃ¶re ve Ã¼lke ekonomisine katlÄ± saÄŸlamasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi, mÃ¼cadeleyi, uÄŸraÅŸÄ±yÄ±, Ã§abayÄ± gÃ¼cÃ¼mÃ¼z ve imkanlarÄ±mÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nde vereceÄŸiz."

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