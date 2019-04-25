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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Turfanda patates hasadı devam ediyor

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Turfanda patates hasadı devam ediyor

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin "Piyasada talep gören ilk turfanda ürünler, başta büyük tüketim merkezleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmektedir" dedi.

Adana'da 60 bin dekar alanda yaklaşık 250 bin ton ürün bekleyen üreticiler, turfanda patates hasadını sürdürüyor.

Türkiye'de ilk patates hasadı yapılan Adana'da, sabahın erken saatlerinden itibaren tarım işçileri tarlalara gidiyor. 

Traktör yardımıyla çıkartılan patatesler, işçilerin el emeğiyle topraktan arındırılıp paketleniyor. 

Merkez Çukurova ilçesinde hasat yapılan bir tarlayı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ürünleri inceledi. 

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin taşıdığı ekonomik önem ve besin değeriyle dünyadaki açlığın ve kırsal yoksulluğun azaltılmasına büyük katkı sağladığını belirtti. 

Sahip olduğu uygun iklim koşulları ve verimli topraklarıyla Türkiye'de ilk patates hasadının Adana'da yapıldığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti: 

"Geçen sene 64 bin 33 dekar olarak gerçekleşen patates ekimi bu yıl 66 bin dekara yükseldi. Şu an hasadı yapılan tarlamızda dekara 4 ton civarında bir verim bekleniyor. Üretim miktarının 250 bin tona yükseleceğini tahmin ediyoruz. Piyasada talep gören ilk turfanda ürünler, başta büyük tüketim merkezleri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmektedir. " 

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