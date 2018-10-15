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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 01:27, Son Güncelleme:

Türbülans da neymiş!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Türbülans da neymiş!

Türkiye’de ekonomideki dalgalanmaya bağlı olarak ocak-eylül döneminde otomobil satışları yüzde 24, üretimi yüzde 8, ihracatı ise yüzde 6 düşerken, Honda Türkiye ise hem iç pazarda hem de üretim ve ihracatta rekorlara imza atıyor. Honda Türkiye yetkilileri, “Bu türbülanstan en az etkilenen markalardan biri olarak yılı rekor satış seviyelerimizde kapatacağız” açıklaması yapıyor.

EKONOMİDEKİ dalganmaya bağlı olarak 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde otomotiv sektöründe yaşanan daralmadan etkilenmeyen markaların başında Japon Honda geliyor. 2016 yılı sonunda Gebze’de başlayan yeni Civic Sedan üretimi ile önemli bir çıkış yakalayan Honda Türkiye, geçen yıl hem iç pazar, hem üretim hem de ihracatla kırdığı rekorlarını bu yıl tekrarlamaya hazırlanıyor. Türkiye’de otomobil satışları 9 ayda yüzde 24 düşerken, satışlarını yüzde 11 artıran Honda Türkiye, üretimde ve ihracatta da şimdiden yeni rekorlara imza attı.

2017 yılının toplamında Gebze’de 28 bin 742 adet Civic Sedan üretip bunların 9 bin 391 adedini ihraç eden Honda Türkiye, bu yıl ekim dahil üretim adedini 33 bin 43 adede, ihracatını ise 12 bin 515 adede çıkardı.

İHRACAT REKORU

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, 2018 yılı sonunda üretim hedeflerinin 2017 yılına göre yüzde 35 artışla 39 bin adede, ihracat hedeflerinin ise yüzde 54 artışla 14 bin 500 adet olduğunu söyledi.Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise Türkiye’de geçen yıl kırdıkları satış rekorunu ekonomideki dalgalanmaya rağmen bu yıl da yakalayacaklarını belirterek, Honda’nın pazar payını da artırarak yılı kapatacağını belirtti.

EN ÇOK SATAN MODEL

Kılıçer şunları söyledi: “Strateji olarak filo satışları yerine perakende satışlara odaklanmamız yaşanan türbülanstan en az etkilenen markalardan biri olmamızı sağladı. Honda olarak Türk tüketicisine sunduğumuz ürünlerde, gerek yakıt tüketimi açısından ekonomik ve performanslı motor seçenekleri, gerekse zengin donanımlar ve rekabetçi fiyatlar ile Ağustos ve Eylül aylarında en çok satan modelin sahibi olduk. Bu başarımızı yılı kapatmadan yeni CR-V’yi yollara çıkararak taçlandırdık. Tüm pazarlardan oldukça yüksek talep gören bu üründen yılda en az bin adet satmayı hedefliyoruz.”

 

YENİ CR-V TÜRKİYE’YE 265 BİN TL’YE GELDİ

Türbülans da neymiş

JAPON Honda’nın SUV segmentine öncülük eden modeli CR-V beşinci nesli ile Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyanın en çok satan SUV modellerinden biri olma başarısını taşıyan CR-V’nin yeni nesil versiyonu Türkiye’de 4 farklı versiyon ve 265 bin ile 307 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İlk kez 7 koltuk seçeneği sunulan yeni CR-V şimdiye kadar üretilen en büyük kabine de sahip. Dış görünümünden motoruna, iç tasarımından teknolojisine kadar birçok özelliği ile dikkat çeken yeni modelden Honda Türkiye yetkilileri yılda bin adet satmayı hedefliyor. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, dünya çapında 10 milyon adede yakın CR-V’nin yollarda olduğunu ve CR-V’nin bu rakamla bu segmentte dünya birinciliğini yakalayan model olduğunu söyledi. Ayrıca Tsumura, “Electric Vision stratejimiz kapsamında bir kilometre taşı olarak gördüğümüz yeni CR-V modelimizin hibrid versiyonunu da, 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkartmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de satışa sunulan yeni CR-V, güncel Civic’te de kullanıma sunulan 1.5 Litre VTEC TURBO benzinli motora sahip. Bu motor 5.600 devir/dakikada 193 beygir güç üretirken, 243 Nm maksimum torka sahip.

 

OTOMOBİLLERİN CAMINA ‘YERLİ ÜRETİM’ LOGOSU

Türbülans da neymiş

TÜRKİYE’nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında yer alan Renault’nun Bursa’da ürettiği iki yerli modeli Megane Sedan ve Clio HB, “yerli üretim” logosu ile showroomlarda yerini alıyor. Megane Sedan, Ocak-Eylül 2018 döneminde gerçekleştirdiği 23 bin 522 satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan modeli. Clio HB, segmentinden elde ettiği 30,1 pay ve aynı dönemdeki 18 bin adet satış adedi ile Türkiye’nin otomobili sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Megane Sedan, segmentinde 19.7 paya sahip.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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