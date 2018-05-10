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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Tüpraş'ın ilk çeyrek bilançosu açıklandı

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Tüpraş'ın ilk çeyrek bilançosu açıklandı

Tüpraş'ın yılın ilk çeyreğindeki toplam satış miktarı, 6,2 milyon tona ulaştı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-mart dönemindeki toplam satış miktarı, 6,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rafinerilerindeki yatırım faaliyetlerine ve planlı bakım duruşlarına rağmen Tüpraş'ın yılın ilk çeyreğinde yurt içindeki canlı talebi karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Ham petrol fiyatlarının seyri hakkında bilgi verilerek başlanan açıklamada, yıla 66,6 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, OPEC ve Rusya'nın kesinti anlaşmasına uyumlarının devam etmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü desteklendiği ancak ham petrol fiyatının ABD üretimindeki artışla dengelenerek ilk 3 ayda yüzde 1 artışla 67,3 dolar/varil seviyesinden kapandığı, ilk çeyrek ortalamasının ise 66,8 dolar/varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde güçlü ekonomik aktivite ve kış koşullarıyla desteklenen motorin ve jet yakıtı marjlarının geçen yılın üzerinde gerçekleşirken, benzin ve fuel oil marjlarının 2017 yılı ilk çeyreğine göre daha düşük kaldığı belirtilerek, "Aynı dönemde, hafif-ağır ham petrol fiyat farkları ise OPEC kesinti anlaşmasının da etkisiyle daraldı. Bu etkenler çerçevesinde Akdeniz Rafineri Marjı 4,0 dolar/varil olarak gerçekleşti. Tüpraş net rafineri marjı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 8,7 dolar/varil seviyesinden 4,8 dolar/varil seviyesine geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Üretim miktarındaki planlı bakım kaynaklı gerilemeye rağmen Türkiye talebini karşılamaya devam eden Tüpraş'ın, yurt içi satış miktarını yüzde 5 artırarak 5,2 milyon tona yükselttiği, toplam satış miktarının ise 6,2 milyon tona ulaştığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tüpraş 2018 yılı birinci çeyrek satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre ham petrol fiyatındaki yüzde 24 artış ve kurdaki yüzde 3'lük yükselişin de etkisiyle yüzde 8 artarak 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Daralan hafif-ağır ham petrol fiyat farkları, toplam ürün marjının gerilemesi ve planlı bakım duruşlarının etkisiyle faaliyet karı geçtiğimiz yıla göre yüzde 47 düşerek 690 milyon lira; vergi öncesi karı ise yüzde 55 azalarak 472 milyon lira düzeyinde gerçekleşti."

Yılın ilk 3 ayında, şirket hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Tüpraş'ın, rafinaj için toplam 63 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, yatırımcılarla paylaşılan 2018 yıl sonu faaliyet beklentilerinde bir değişikliğe gidilmeyerek tam kapasite üretim ve Akdeniz marjı üzerinde rafineri marjı hedefleri bir kez daha irdelendiği ifade edildi.

Açıklamada, Tüpraş'ın, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülke için katma değer oluşturmaya devam edeceği vurgulandı.

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