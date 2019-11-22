Tuncay Özilhan Anadolu Vakfı’nın 40 yılını anlattı: Topluma katkı için çalışmaya devam

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, vakfın faaliyetlerinde eğitim ve sağlığın öne çıktığını belirterek, “40 yılda yüzbinlerce insana dokunduk. Ülkemizin önü açık, potansiyeli çok büyük. Bunu hayata geçirmemizde sağlık ve eğitim büyük önem taşıyor. Bizler de gücümüz yettiğince ülkenin kalkınmasına destekliyoruz. Bu ideal hiç bitmez. İmkanımız oldukça çalışmaya devam” dedi.

BEDELSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ile birlikte Vakfın bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Özilhan, Vakfın yıllık ortalama 35 milyon TL’ye ulaşan bütçesinin ağırlıklı olarak sağlık alanında harcandığını söyledi. Özilhan, şöyle konuştu: “Özellikle sağlık alanında nadir görülen hastalıkların tedavisini bedelsiz olarak üstleniyoruz. Bu kapsamda 600 binin üzerinde bedelsiz sağlık hizmeti verdi. Eğitimde gençlerimize burs veriyoruz. Bir kısmına mentorluk desteği vererek kariyerlerine katkı sağlıyoruz. Ayırca öğretmenlerimize yönelik toplumsal gelişime katkı sağlamak amacıyla başlattığımız Değerli Öğretmenim projesiyle öğretmenlerimize proje yazma konusunda eğitim veriyoruz.”

‘Değerli Öğretmenim’ projesiyle 48 ilde 80 bin öğretmene ulaştıklarını belirten Selim Güven ise şu bilgileri verdi: “Biz bu projede öğretmenlere 2 günlük bir program çerçevesinde proje yazma ve uygulama eğitimleri veriyoruz. Programımıza çok yoğun bir ilgi var. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Örneğin Şırnak’ta Kalkınma Ajansı ya da AB’nin çeşitli kurumlarına hiç proje başvurusu yapılmamışken, bizim verdiğimiz eğitimin ardından öğretmenlerimiz 3 proje başvurusu yaptı ve 1.4 milyon TL hibe aldı. Osmanyie’de ise bizim eğitimimizden sonra 34 olan proje başvurusu 79’a yükseldi ve sağlanan kaynak da 260 bin TL’den 2.5 milyon TL’ye çıktı. Nevşehir’de de 121 olan proje başvuru sayısı bizim eğitimimizden sonra 192’ye çıktı alınan hibe de 518 bin TL’den 3.2 milyon TL’ye yükseldi. Öğretmenlerimize proje yazmayı öğreterek lham vermek ve heyecan yaratmak.”

54 BİN SAAT MENTORLUK

VAKFIN burs programı kapsamında bugüne kadar 81 ilde 29 binden fazla öğrenciye burs verdiklerini aktaran Selim Güven, şunları anlattı: “Anadolu Grubu yöneticilerinin katkısı ile 2013 yılında uygulamaya alınan ve ‘Modern Çağın Bilgeliği’ olarak adlandırılabilecek, bursiyerlere yönelik Mentorluk Programı etkisini artırarak ve gelişerek devam ediyor. 2018 yılında Grup dışından mentorların katılımıyla dışarı açılan programa özellikle TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ciddi katkı sağladı. Bu yılın sonuna kadar 7 dönemde 139 etkinlik düzenlendi, 777 mentor ve menteenin katılımı ile 54 bin saate yakın mentorluk desteği verildi. Ortak öğrenme sürecinde sadece menteeler mentorlarından değil, ‘tersine mentorluk’ kavramı çerçevesinde mentorlar da menteelerden beslenip gençlerin dünyaya bakışını anlama fırsatı buluyorlar.”