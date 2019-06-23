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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.06.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Tüm zamanların rekoru kırıldı! Resmen akın ettiler

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Tüm zamanların rekoru kırıldı! Resmen akın ettiler

ANTALYA’ya 22 Haziran Cumartesi, hava yoluyla 86 bin 308 turist geldi. Bu rakamla kentte tüm zamanların gün rekoru kırıldı.

Türkiye’nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor.

Tüm zamanların rekoru kırıldı Resmen akın ettiler
'ALLAH NAZARDAN KORUSUN'

Antalya turizmi, 22 Haziran’da yeni bir rekor kırdı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından ’Allah nazardan korusun’ ifadesiyle yaptığı paylaşımda, 22 Haziran Cumartesi günü Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısının 86 bin 308 kişi olduğunu belirterek, bu rakamın tüm zamanların gün rekoru olduğunu açıkladı.

Tüm zamanların rekoru kırıldı Resmen akın ettiler
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak’tan 22 Haziran’a kadar gelen yabancı turist sayısının 4 milyon 943 bin 637 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artış yaşandı. 1- 22 Haziran tarihleri arasında ise 1 milyon 643 bin 844 kişi geldi. Haziran ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

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