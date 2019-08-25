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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.08.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'ya bu yıl 1 Ocak-22 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 5 bin 323'e ulaşarak tüm zamanların rekorunun kırılması, sektörde sevinçle karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Antalya ve Gazipaşa havalimanları verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos 2019 tarihleri arasında kente gelen yabancı turist sayısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık artışla tüm zamanların rekoru kırıldı. En çok turist gelen ülkeler bakımından Rusya ilk, Almanya ikinci sırada yer aldı.

Önceki yılın aynı döneminde 6 milyon 609 bin 636, 1 Ocak-22 Ağustos 2018'de ise 8 milyon 586 bin 11 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 10 milyon 5 bin 323 yabancı turist geldi.

Yaklaşık 200 ülkeden turistin tatil için tercih ettiği Antalya'ya en fazla misafir Rusya, Almanya ve Ukrayna'dan geldi. "Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizmdeki hedeflere ulaşabilmek için kamu ve özel sektör temsilcileri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kente gelen turistler, lüks otellerde yaptıkları deniz, kum güneş tatilinin yanı sıra Antalya'nın tarihi ve kültürel bölgelerini ziyaret ediyor, doğal güzelliklerini geziyor.

 "GELİRDE DE YÜZDE 8-10 ARTIŞ VAR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen turist sayılarında rekorlar yaşanmasının güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu ayın sonunda rakamların netleşeceğini vurgulayan Atmaca, "Hedefimiz bu yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapmaktı. Bu rakama ulaşmak için mücadelemiz devam ediyor. Böyle olursa hedefimize ulaşacağız." dedi.

Geçen yıl Antalya'ya 14 milyona yakın turistin geldiğine değinen Atmaca, şunları kaydetti:
"2019'un planlamasını yaparken Antalya'ya gelen turist sayısını 16 milyona çıkarmayı öngörmüştük. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Dolu dolu bir ağustos geçiriyoruz, eylülün de böyle geçmesini ümit ediyoruz. Tüm pazarlardaki artış devam ediyor. Turizmdeki bu rekorlar devam edecektir. Gelirle ilgili de bu yıl için yüzde 10 artırmak hedefimiz vardı. Özellikle yabancı pazarlardaki gelirlerde şu anda yüzde 8-10 civarında artış sağlandı. İnşallah eylülde de böyle devam edecek."

"YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI AYNI ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı da gelen turist sayısının beklentilerine paralel ilerlediğini belirterek, 1 Ocak-22 Ağustos 2019'da geçen yılın üzerinde yüzde 17'den fazla bir büyümeyi yakaladıklarını, bunun söz konusu dönem için önemli bir rekor olduğunu söyledi.

Turizmdeki gelişmelerin sektörü sevindirdiğini anlatan Yağcı, "Beklentilerimizle paralel büyüme trendiyle karşı karşıyayız. Rekorların devam etmesini temenni ediyoruz. Yavaş yavaş kış sezonuna doğru bir hazırlık dönemine gireceğiz. Yaz döneminde yakaladığımız büyüme trendini, özellikle düşük sezon saydığımız kış sezonunda da devam ettirmek istiyoruz. Yazın yakaladığımız başarıyı aynı şekilde sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Sektörün dayanışma içinde çalıştığını ifade eden Yağcı, "16 milyon turist hedefimiz vardı. Büyüme böyle devam ederse bu rakama ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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