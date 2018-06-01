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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA(DHA)
01.06.2018 - 21:07, Son Güncelleme:

Tüm zamanların rekoru geldi: Yüzde 45'lik artış

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Tüm zamanların rekoru geldi: Yüzde 45'lik artış

TURİZMİN başkenti Antalya, mayıs ayı sonu itibariyle 2 milyon 874 bin 105 turist sayısına ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 oranında artış yakaladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün, Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarına gelen turist sayılarından yaptığı derlemeye göre, 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında kente havayoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 oldu. Geçen yılın ilk beş ayında 1 milyon 978 bin kişi olan turist sayısı, 895 bin kişi, yani yüzde 45,2 oranında artış gösterdi.

200’e yakın ülkeden turistin geldiği kente, mayıs ayında ise 1 milyon 645 bin 363 turist geldi. Antalya’nın mayıs ayı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2014 yılını da geçti. 2014’ün mayısında 1 milyon 506 bin turist gelirken, 2017’de 1 milyon 94 bine kadar inmişti. Bu yıl 550 bin artışla 1 milyon 645 bine yükselen turist sayısının mayıs ayındaÿartış oranı da yüzde 50,2 oldu.

İLK SIRADA RUSLAR

Yılbaşından 31 Mayıs tarihine kadar kente gelen 2 milyon 874 bin turistin yüzde 38.4’ünü Ruslar oluşturdu. Bu dönemde Antalya’ya gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 1 milyon 42 bin 479 oldu. Geçen yıla göre 336 bin daha fazla Rus turist geldi. Rus turist sayısı 2018’in ilk beş ayında bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. Mayıs ayında ise Rusya’dan 739 bin 834 turist geldi. Geçen yılın mayısına göre yüzde 43 artış gösterdi.

ALMANLARDA ARTIŞ

Son iki yıldır ciddi oranda düşüşün yaşandığı kentin en önemli iki pazarından Almanya’dan ise bu yıl yüzde 51,4’lük rekor artış gerçekleşti. Almanya’dan 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 593 bin 339 turist gelirken, geçen seneye göre artış 201 bin kişi oldu. Alman turist sayısı, en yüksek olduğu 2014 ve 2015 yıllarındaki sayının gerisinde kaldı. Almanlar bu yıl gelen toplam turist sayısının yüzde 21,9’unu oluşturdu. Almanya’dan mayıs ayında ise 280 bin 138 turist geldi ve geçen senenin mayısına göre yüzde 79 artış gerçekleşti.

Rusya ve Almanya’nın ardından kent turizminin en önemli diğer pazarlarının turist sayısı ve geçen yıla göre oranları şöyle:

Ukrayna 156 bin kişi, yüzde 14 artış. İngiltere 147 bin kişi, yüzde 56,9 artış. Hollanda 120 bin kişi, yüzde 77 artış. Polonya 73 bin kişi, yüzde 172 artış. Litvanya 49 bin kişi, yüzde 84 artış. İsrail 47 bin kişi, yüzde 3,8 artış. Belçika 44 bin kişi, yüzde 50 artış. İran 39 bin kişi, yüzde 13 artış. Danimarka 38 bin kişi, yüzde 38 artış. İsveç 30 bin kişi, yüzde 67 artış. Beyaz Rusya 30 bin kişi, yüzde 23 artış. Kazakistan 26 bin kişi yüzde 15 artış. Finlandiya 25 bin kişi, yüzde 66 artış."

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Turizmde mayıs rekoru; Antalya’ya günde 47 bin turist
Turizmde mayıs rekoru; Antalya’ya günde 47 bin turist

 

 

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