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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tüm tapular tüketiciye

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Tüm tapular tüketiciye

Tüketici Mahkemesi, satın aldıkları evlerin tapusunu alamayan on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Mahkeme, inşaat şirketinden alacaklı olanların tapuya koyduğu hacizleri, “Öncelik tüketiciye aittir” diyerek doğrudan kaldırdı. Mahkeme, üzerinde çok sayıda haciz bulunan tapunun sorunsuz bir biçimde alıcı adına tescil edilmesine karar verdi. Uzmanlar kararın, benzer durumda olan on binlerce daire için örnek teşkil edebileceğini kaydetti.

MİRAY Özgür isimli tüketici 2010 yılında bir daire satın almaya karar verdi. Özgür, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin Esenyurt’ta bulunan İnnovia 2 projesindeki bir daireyi 4 Eylül 2010’da satın aldı. Dairenin bedeli 186 bin TL olarak kararlaştırıldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi imzalandı. Şirket, söz konusu daireyi 27 Ağustos 2011’de ‘Daire teslim tutanağı’ ile Özgür’e teslim etti. Özgür satın aldığı evde yaşamaya başladı. Ödemenin bir kısmını peşin, kalan kısmı senet olarak ödeyen Özgür, Nisan 2015’te şirkete olan tüm borcunu ödedi.

TAPUDA SORUN ÇIKTI

Ödemenin tamamlanması ile birlikte sıra tapu devrine geldi. Bu aşamadan sonra pürüz yaşanmaya başladı. Miray Özgür, şirket tarafından oyalandığını öne sürerken, firma, tapu masraflarının tam ödenmediğini bu nedenle devrin yapılmadığını öne sürdü. Taraflar, aralarındaki sorunu çözemeyince konu yargıya taşındı. Miray Özgür geçen yıl Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı. Özgür’ün ‘tapu iptal ve tescil’ talepli davası devam ederken mahkeme ilk olarak davaya konu daireye tedbir koydu. Şirket avukatı Erdoğan Biçen yaptığı savunmada “Taşınmaz üzerine teminatsız tedbir konulması talep edilemez.  Davacının bu yöndeki tedbir taleplerinin reddine karar verilsin” dedi.

HACİZLERİ TEMİZLEDİ

Mahkeme önceki gün görülen 3’üncü duruşmada karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi: “Bağımsız bölümün taraflar arasındaki 4 Eylül 2010 tarihli sözleşmenin 4. Maddesi gereğince pürüzsüz ve takyidatsız olarak davalı adına tapusunun iptali ve davacı adına tapuya tesciline, tedbirin hüküm kesinleşinceye kadar devamına...” Bu kararla birlikte, vergi dairesi başta olmak üzere çok sayıda alacaklının haciz koyduğu tapu sorunsuz hale geldi.

İNŞAAT ŞİRKETİNİN DE LEHİNE

KARARIN benzer durumda olan on binlerce daire için örnek teşkil ettiğini kaydeden Av. Necip Şenel şunları söyledi: “Mahkemenin verdiği bu kararla savunmasız olan tüketici korunmuş ve tüketicinin tüm birikimiyle aldığı evin kendisine kayıtsız, hacizsiz ve takyidatsız bir şekilde verilmesine karar verilmiş oldu. Kararla birlikte mahkeme şunu diyor: ‘Her ne kadar alacaklılar, alamadıkları paraları için bu daireye haciz koymuşlarsa da öncelikli hak sahibi tüketici...’ Kararla birlikte tapunun üstünde ne kadar haciz varsa kaldırılmış oluyor. Bu karar tüketici lehine olduğu kadar, mali güçlük içinde olan şirketin de lehine. Çünkü, firma mevcut durumda hacizleri kaldıracak durumda değil. Karardan olumsuz etkilenecek tek bir taraf var o da, alacaklarına karşılık haciz işlemi uygulayan firma, banka veya şahıslar...”

 

DAİRELERDE İPOTEK VAR

GAYRİMENKUL hukuku uzmanı Av. Resul Özmen ise “Çok sayıda şirketin elinde satışı yapılmış ama devri yapılmamış on binlerce daire var. Çok sayıda hak sahibi firmalar ile tapuların devri konusunda davalık. Tapu kayıtlarında çok sayıda haciz olduğu görülüyor. Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nin kararı bu yönü ile çok önemli. Tüketiciyi olduğu kadar inşaat şirketini de rahatlatıyor. Mahkeme aynı zamanda, inşaat şirketi ile alacaklısı arasında sorun için ‘Kendi aranızda çözün’ diyor”  diye konuştu.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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