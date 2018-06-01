Tüm memurları ilgilendiriyor! Gözler bu kararlarda...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
01.06.2018 - 01:19, Son Güncelleme:

Tüm memurları ilgilendiriyor! Gözler bu kararlarda...

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Tüm memurları ilgilendiriyor! Gözler bu kararlarda...

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan siyasi partilerin seçim bildirgelerinde başrol memurların oldu. Her parti memurların özlük hakları ve yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışacağı sözü verirken, maaşlarına 1000 lira zam bile yapmayı planlayan parti bulunuyor.

SİYASİ partiler arka arkaya açıkladıkları seçim bildirgelerinde “memurlar” önemli bir yer tutuyor. Verilen sözler arasında kamu personel reformu yapılması, bin TL zam verilmesi ve atamalarda liyakatın esas alınması da bulunuyor.

PORTAL KURULACAK

AK Parti’nin seçim bildirgesinde, bugüne kadar yapılan düzenlemelerden bahsedilirken, 2002’den bu yana en düşük memur aylığında reel olarak yüzde 73 artış sağlandığı belirtiliyor. Yeni döneme ilişkin olarak, çalışma hayatında esnekliği esas alan, çalışma barışını ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendiren bir yaklaşım içinde bulunulacağı vurgulanan bildirgede “Kamu istihdamında erişimin kolaylaştırılması ve bürokratik yükün azaltılması amacıyla Elektronik Kamu İstihdam Portalını (EKİP) kuracağız” ifadelerine yer veriliyor.

LİYAKAT ESAS OLACAK

CHP’nin geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde de kamu personeli ayrıcalıklı bir başlık altında yer alıyor. Bildirgede, “Kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakati esas alacağız. Tüm kamu çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, toplumumuzun en nitelikli kesimlerinin kamuda görev almasını sağlayacağız” denilirken, atama bekleyen 180 bin öğretmenin kadroya alınacağı belirtiliyor.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İyi Parti’nin önceki gün açıklanan seçim bildirgesinde kamu çalışanlarıyla ilgili olarak “Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakatı esas alacağız. Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz. Kamu hizmetlerine atanma ve görevde yükselmelerde “kıdem, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulması hususunda, sıralı amirlere ciddi yasal sorumluluklar gereceğiz. Kamudaki en üst kademe yöneticilerinin siyasal iktidarla birlikte değişimi kuralını gereceğiz” taahhütlerinde bulunuluyor.

1000 LİRA ZAM

HDP’nin seçim ve ekonomi bildirgesinde de, kamu çalışanlarıyla ilgili geniş bir bölüm bulunuyor. Grev ve toplu sözleşme hakkının bütün çalışanlar için genişletileceği belirtilen bildirgede, kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen tüm kamu çalışanlarının işlerine geri döneceği de belirtiliyor. Emeklilik yaşının düşürülmesi sözü verilen bildirgede, tüm kamu çalışanlarına bin TL zam verileceği ifade ediliyor.

PERSONEL REJİMİ

MHP geçtiğimiz günlerde açıklanan seçim bildirgesinde de, memurlarla ilgili özel bir bölüm bulunuyor. Bildirgede kamuda çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderileceği, liyakatı ve başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulacağı belirtilirken, ”Personel rejiminin yeniden düzenlenerek kamu çalışanlarının statü, ücret ve unvan karmaşasının giderilmesini; eşit değerde işe eşit ücretin tesis edilmesini ve işe alma, ilerleme ve yükselmenin objektif kriterlere bağlanmasını esas alan bir düzenlemeyi gerekli görüyoruz” deniliyor.

BU KEZ ‘KIDEM TAZMİNATI’ YOK

ÇALIŞMA hayatının önemli konularından biri olan kıdem tazminatı konusu ise, bu seçim döneminde rafa kalkmış durumda. Daha önceki seçim kampanyalarında bazı partiler kıdem tazminatının fona çevrilmesi taahhüdüne yer verirken, bu kez neredeyse hiçbir partinin programında kıdem tazminatı bulunmuyor. Bunun tek istisnası ise HDP. HDP’nin bildirgesinde, kıdem tazminatı alamayan işçilerin alacaklarının Hazine güvencesine alınacağı belirtiliyor.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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