Tüm İstanbul merakla bekliyor! Son hali görüntülendi: 2020'nin başında açılacak

Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Avrupa Yakası’nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin çalışması kapsamında yapımı devam eden hastaneyi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret etti. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yediyıldız ve Memişoğlu yeni hastane binasını gezerek örnek hasta odalarını inceledi. 2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR

Hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ve 195 polikliniği ile vatandaşlara hizmet verecek. Yenilerek modern bir yapıya kavuşan bina tamamlandığında sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü. Öte yandan 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan bina havadan görüntülendi. Görüntülerle binada gelinen son nokta da gözler önüne serildi. Yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binasının vatandaşlara hizmet vermeye başlamasının ardından eski bina yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak.

“İSTANBUL’DA SAĞLIK DENİLİNCE OKMEYDANI AKLA GELİR”

Depreme karşı yenilenen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Hem deprem hem yönetim hem kullanım açısından gerçekten akıllı bir bina, sağlık Müdürümüz sağ olsun gerçekten önem veriyor. Değer veriyor, uğraşıyor, kendini bir çalışan olarak görüyor. 'Ben burada en rahat nasıl çalışabilirim' o şekilde dizayn ettirmeye çalışıyor. Güzel bir yer İnşallah en kısa zamanda açılacak. Okmeydanı 80’li 90’lı yıllarda İstanbul’a çok hizmet etmiş bir hastanedir. Gerçekten İstanbul’da sağlık denilince Okmeydanı akla gelir. İnşallah bundan sonra da bu binayla Okmeydanı yeni bir açılım yapacak. Daha güzel hizmetler verecektir. Türkiye sağlıkta bir devrim yapmıştır. Bu binalarda o devrimin devamıdır, İnşallah devam edecek” dedi.

“DEPREMDE İÇİNDE AMELİYAT YAPILABİLECEK”

Hastanede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Yavaş yavaş içindeki malzemelerin, cihazların alımına başladık. İnşallah 2020’nin ilk çeyreğinde milletimize hizmet etmeye başlayacağız. Akıllı bina, bin 99 yataklı içinde 166 tane yoğun bakımı, 28 ameliyathanesi var. En önemli özelliği de biliyorsunuz 5.8 ile bir ihtar yedik. Depremde içinde ameliyat yapılabilecek 80 santimetre hareket edebilen, izolatörlü bir bina. Okmeydanı zaten 1971’den beri milletimize sağlık anlamında büyük hizmetler veriyor. Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz. Eski binamıza göre yaklaşık 7-8 kat büyük bir binadan bahsediyoruz. 250 bin metrekare kullanım alanı var. Üstelik de üstüne her türlü büyük helikopterlerin konacağı heliportu olan bir hastaneden bahsediyoruz. Hedefimiz İstanbul’u 2023’te sağlık başkenti yapmak, elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya taşınacağız eski bina yıkılacak. Eski binanın yerine biz bu hastanenin aynı şekilde devamı olan bir blok daha ilave edeceğiz. Böylece tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“İZOLATÖRLÜ HASTANELER 4 BİN YATAK ANADOLU, 4 BİN YATAK AVRUPA YAKASI OLACAK”

Depremlere karşı izolatörlü binaların önemine dikkat çeken Memişoğlu, “Biz bütün hastanelerimizi bir daha kontrol ettiriyoruz ama 1999 yönetmeliğinden sonra İstanbul’da 134 hastane var yapılmış. Biz yeniden afet planlarımızı gözden geçiriyoruz. Burada çok önemli bir şey var; izolatörlü hastaneler 4 bin yatak Anadolu, 4 bin yatak Avrupa Yakası olacak. Bu hastanelerde çalışan insanlar depremin o sarsıcı etkisini hissetmeyecekler. Çalışan da hasta psikolojisi de depremin etkisinden muaf tutulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

