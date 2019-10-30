Tüm İstanbul merakla bekliyor! Son hali görüntülendi: 2020'nin başında açılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTüm İstanbul merakla bekliyor! Son hali görüntülendi: 2020'nin başında açılacak
GeriEkonomi Tüm İstanbul merakla bekliyor! Son hali görüntülendi: 2020'nin başında açılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
30.10.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Tüm İstanbul merakla bekliyor! Son hali görüntülendi: 2020'nin başında açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Depreme karşı yenilenen ve sismik izolatör sistemleri sayesinde deprem anında bile ameliyatların devam edebileceği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. Binanın son durumu havadan görüntülenirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Yavaş yavaş içindeki malzemelerin alımına başladık. İnşallah 2020’nin ilk çeyreğinde milletimize hizmet etmeye başlayacağız” dedi.

Depreme dayanıklı hale gelmesi için yenilenen Avrupa Yakası’nın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin çalışması kapsamında yapımı devam eden hastaneyi TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret etti. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yediyıldız ve Memişoğlu yeni hastane binasını gezerek örnek hasta odalarını inceledi.

Tüm İstanbul merakla bekliyor Son hali görüntülendi: 2020nin başında açılacak
2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE AÇILMASI PLANLANIYOR

Hastane, inşasında kullanılan 503 adet izolatör sayesinde depreme dayanaklı bir alt yapıyla 28 ameliyathanesi ve 195 polikliniği ile vatandaşlara hizmet verecek. Yenilerek modern bir yapıya kavuşan bina tamamlandığında sismik izolatör teknolojisi sayesinde deprem sırasında bile ameliyatlar devam ettirilebilecek. Yeni hastane binasında vatandaşların acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için acil servis alanı da büyütüldü. Öte yandan 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanan bina havadan görüntülendi. Görüntülerle binada gelinen son nokta da gözler önüne serildi. Yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Binasının vatandaşlara hizmet vermeye başlamasının ardından eski bina yıkılarak yerine hastaneye ait bir blok daha yapılacak.

Tüm İstanbul merakla bekliyor Son hali görüntülendi: 2020nin başında açılacak
“İSTANBUL’DA SAĞLIK DENİLİNCE OKMEYDANI AKLA GELİR”

Depreme karşı yenilenen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili konuşan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, “Hem deprem hem yönetim hem kullanım açısından gerçekten akıllı bir bina, sağlık Müdürümüz sağ olsun gerçekten önem veriyor. Değer veriyor, uğraşıyor, kendini bir çalışan olarak görüyor. 'Ben burada en rahat nasıl çalışabilirim' o şekilde dizayn ettirmeye çalışıyor. Güzel bir yer İnşallah en kısa zamanda açılacak. Okmeydanı 80’li 90’lı yıllarda İstanbul’a çok hizmet etmiş bir hastanedir. Gerçekten İstanbul’da sağlık denilince Okmeydanı akla gelir. İnşallah bundan sonra da bu binayla Okmeydanı yeni bir açılım yapacak. Daha güzel hizmetler verecektir. Türkiye sağlıkta bir devrim yapmıştır. Bu binalarda o devrimin devamıdır, İnşallah devam edecek” dedi.

Tüm İstanbul merakla bekliyor Son hali görüntülendi: 2020nin başında açılacak
“DEPREMDE İÇİNDE AMELİYAT YAPILABİLECEK”

Hastanede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Yavaş yavaş içindeki malzemelerin, cihazların alımına başladık. İnşallah 2020’nin ilk çeyreğinde milletimize hizmet etmeye başlayacağız. Akıllı bina, bin 99 yataklı içinde 166 tane yoğun bakımı, 28 ameliyathanesi var. En önemli özelliği de biliyorsunuz 5.8 ile bir ihtar yedik. Depremde içinde ameliyat yapılabilecek 80 santimetre hareket edebilen, izolatörlü bir bina. Okmeydanı zaten 1971’den beri milletimize sağlık anlamında büyük hizmetler veriyor. Yeni binasında da çok daha iyi hizmetler vereceğini öngörüyoruz. Eski binamıza göre yaklaşık 7-8 kat büyük bir binadan bahsediyoruz. 250 bin metrekare kullanım alanı var. Üstelik de üstüne her türlü büyük helikopterlerin konacağı heliportu olan bir hastaneden bahsediyoruz. Hedefimiz İstanbul’u 2023’te sağlık başkenti yapmak, elimizden geleni yapıyoruz. Biz buraya taşınacağız eski bina yıkılacak. Eski binanın yerine biz bu hastanenin aynı şekilde devamı olan bir blok daha ilave edeceğiz. Böylece tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Tüm İstanbul merakla bekliyor Son hali görüntülendi: 2020nin başında açılacak
“İZOLATÖRLÜ HASTANELER 4 BİN YATAK ANADOLU, 4 BİN YATAK AVRUPA YAKASI OLACAK”

Depremlere karşı izolatörlü binaların önemine dikkat çeken Memişoğlu, “Biz bütün hastanelerimizi bir daha kontrol ettiriyoruz ama 1999 yönetmeliğinden sonra İstanbul’da 134 hastane var yapılmış. Biz yeniden afet planlarımızı gözden geçiriyoruz. Burada çok önemli bir şey var; izolatörlü hastaneler 4 bin yatak Anadolu, 4 bin yatak Avrupa Yakası olacak. Bu hastanelerde çalışan insanlar depremin o sarsıcı etkisini hissetmeyecekler. Çalışan da hasta psikolojisi de depremin etkisinden muaf tutulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Tüm İstanbul merakla bekliyor Son hali görüntülendi: 2020nin başında açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle