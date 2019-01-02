MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriTüm iÅŸ dünyasÄ±nÄ± ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu!
GeriEkonomi Tüm iÅŸ dünyasÄ±nÄ± ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
02.01.2019 - 11:25, Son GÃ¼ncelleme:

Tüm iÅŸ dünyasÄ±nÄ± ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Tüm iÅŸ dünyasÄ±nÄ± ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu!

Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nda, bir yÄ±lda 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±. Arabulucuya taÅŸÄ±nan uyuÅŸmazlÄ±klarda taraflar en fazla 4 gÃ¼nde anlaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nda, bir yÄ±lda 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±.

Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanunu'nun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan iÅŸÃ§i ile iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda dava ÅŸartÄ± haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya baÅŸlandÄ±.Â  Â  Â Â 

Adliyelerde kurulan arabuluculuk bÃ¼rolarÄ±na, bÃ¼rolarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine Ã¼cretsiz yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±lda 354 bin 333 iÅŸ uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± arabuluculara taÅŸÄ±ndÄ±.Â  Â  Â Â 

SÃ¼reci baÅŸlatmakla gÃ¶revlendirilen arabulucular, taraflarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Arabulucuya giden 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k, anlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.Â  Â  Â Â 

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da iÅŸÃ§i tazminatÄ±na kavuÅŸtu, iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan bazÄ± kiÅŸiler de iÅŸe iade edildi. Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸverenler tarafÄ±ndan arabulucuya taÅŸÄ±nan uyuÅŸmazlÄ±klarda, taraflar en fazla 4 gÃ¼nde anlaÅŸtÄ±.Â  Â  Â Â 

UyuÅŸmazlÄ±klardan 104 bin 272'sinde ise iÅŸÃ§i ve iÅŸveren anlaÅŸamadÄ±. 15 bin 734 iÅŸ uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda ise arabuluculuk gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â  Â  Â Â 

MAHKEMELERÄ°N Ä°Åž YÃœKÃœNÃœ AZALTTIÂ  Â  Â Â

Ã–te yandan, arabuluculuk uygulamasÄ± iÅŸ mahkemelerinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±nÄ± da saÄŸladÄ±. Arabuluculuk ile iÅŸ mahkemelerindeki dava sayÄ±larÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±.Â  Â  Â  Â 

Ã–nceki yÄ±l mahkemelere iÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 210 bin dava aÃ§Ä±ldÄ±. Bu rakam, arabuluculuÄŸun zorunlu hale getirilmesiyle 31 AralÄ±k 2018 itibarÄ±yla 92 bin 482 oldu.Â  Â  Â Â 

Â 

Â 

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (02.01.2019)
daha fazla video iÃ§in
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle