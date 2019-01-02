Tüm iÅŸ dünyasÄ±nÄ± ilgilendiriyor... 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu!
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nda, bir yÄ±lda 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±. Arabulucuya taÅŸÄ±nan uyuÅŸmazlÄ±klarda taraflar en fazla 4 gÃ¼nde anlaÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda 1 Ocak 2018 itibarÄ±yla zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nda, bir yÄ±lda 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k anlaÅŸmayla sonuÃ§landÄ±.
Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanunu'nun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan iÅŸÃ§i ile iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda dava ÅŸartÄ± haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya baÅŸlandÄ±.Â Â Â Â
Adliyelerde kurulan arabuluculuk bÃ¼rolarÄ±na, bÃ¼rolarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazÄ± iÅŸleri mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine Ã¼cretsiz yapÄ±lan baÅŸvurularÄ±n ardÄ±ndan bir yÄ±lda 354 bin 333 iÅŸ uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± arabuluculara taÅŸÄ±ndÄ±.Â Â Â Â
SÃ¼reci baÅŸlatmakla gÃ¶revlendirilen arabulucular, taraflarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Arabulucuya giden 234 bin 327 uyuÅŸmazlÄ±k, anlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.Â Â Â Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da iÅŸÃ§i tazminatÄ±na kavuÅŸtu, iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan bazÄ± kiÅŸiler de iÅŸe iade edildi. Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸverenler tarafÄ±ndan arabulucuya taÅŸÄ±nan uyuÅŸmazlÄ±klarda, taraflar en fazla 4 gÃ¼nde anlaÅŸtÄ±.Â Â Â Â
UyuÅŸmazlÄ±klardan 104 bin 272'sinde ise iÅŸÃ§i ve iÅŸveren anlaÅŸamadÄ±. 15 bin 734 iÅŸ uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda ise arabuluculuk gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.Â Â Â Â
MAHKEMELERÄ°N Ä°Åž YÃœKÃœNÃœ AZALTTIÂ Â Â Â
Ã–te yandan, arabuluculuk uygulamasÄ± iÅŸ mahkemelerinin yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azalmasÄ±nÄ± da saÄŸladÄ±. Arabuluculuk ile iÅŸ mahkemelerindeki dava sayÄ±larÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â
Ã–nceki yÄ±l mahkemelere iÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 210 bin dava aÃ§Ä±ldÄ±. Bu rakam, arabuluculuÄŸun zorunlu hale getirilmesiyle 31 AralÄ±k 2018 itibarÄ±yla 92 bin 482 oldu.Â Â Â Â
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