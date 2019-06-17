Tüm imkanlarınızı yatırıma yöneltin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dışarıda ve içeride kimi kesimlerin milletin ve iş dünyasının moralini bozmak için elinden geleni yaptığını dile getirerek, “İş dünyası yalan, çarpıtma, art niyet taşıyan bu haberlere itibar ederek ne yatırımını ertelesin ne ticaretini durdursun. İş insanları, sanayiciler, tüccarlar, üreticilere sesleniyorum, ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin, elinizdeki tüm imkanları yatırıma üretime istihdama ihracata yöneltin. Hem kendiniz kazanan hem evlatlarınızın hayallerine katkıda bulunun. Türkiye’yi cari fazla veren ülke noktasına taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz sizlerin de bize güvenmesini istiyoruz” diye konuştu.

200 MİLYAR DOLAR SINIRI

Erdoğan, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Olağan Genel Kurul toplantısı ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katıldı. Erdoğan, 83 bin ihracatçıyı aynı çatı altında toplayan TİM’i ticaret diplomasinin de de amiral gemisi olarak gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “2018’de 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan şirket sayısı 10’dan 13’e çıktı, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı da 145’ten 171’e yükseldi. İlk bin firmanın çalışan sayısı 704 iken 781’e ulaştı; ihracatta ileriye doğru atılan her adımın onbinlerce, yüzbinlerce istihdam olarak ülkemize katkısı sürüyor. 2018 ihracatını 168 milyar dolar olarak kapatmıştık şimdi hedef büyüttük mayıs itibariyle ihracatımız 171.4 milyar dolara çıktı ihracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor.”

SAĞLAM TUTMALIYIZ

Döviz kurundaki yükselişin finans sektörü gibi kimi alanlarda sıkıntıya yol açarken ihracatçı için büyük imkanları beraberinde getirdiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “İthalata dayalı bir ihracatı prensip olarak kabul etmişiz bunu çözeceğiz. İthalatın pahalı hale gelmesi pek çok ürünün içerinde üretilmesi ihraç yolunun zorlanmasının önünü açtı. Cari açık nisanda 8.6milyar dolara kadar geriledi. Altın hariç baktığımızda bu rakam 2.6 milyar dolara kadar iniyor. Bu hesaptan altının yanında enerjiyi de çıkarınca 36 milyar dolar son 12 ayda cari fazla ortaya çıkıyor. Doğrudan yatırımlar tüm kampanyalara olumsuzluklara rağmen son 12 ayda 13 milyar doları buldu. Turizmde bereketli sezonu geride bıraktık, bu yıl 50 milyon turist hedefini yakayacağız. 2023 hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri artık hayal olmaktan çıktı yaklaştığımız gerçeğe dönüştü. Dış finansman ihtiyacını azaltan gelişmeler ihracatçılar için avantaj bu imkanları en iyi şekilde değerlendirin.”

Erdoğan, Türkiye’in Çin ve Rusya’nın yaptığı gibi örtülü açık devalüasyonla parasının değerini aşağıda tutma şansı olmadığını kaydederek “Türkiye, dünya ekonomisiyle özellikle Avrupa ile bütünleşmiş ülkedir. Adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi kurallarında yürütmeniz gerekiyor. Uluslararası yatırımların, ihracatın yarısını yaptığımız AB ile siyasi ilişkilerimiz ne kadar dalgalı olursa olsun ekonomi boyutunu sağlam tutmak zorundayız. Avrupa ülkemize yönelik spekülatif kur ataklarına sessiz kalmış olsa da biz dik duruşumuzu bozmayacağız. Avrupa ve gelişmiş ülkelerle ticaretin kurallarına uyacak hem de yeni pazarlar arayarak ihracatı artıracağız. Rızkın onda dokuzu ticaret, ticarette başarının onda dokusu cesarettir” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, şunları kaydetti: “10 yıllık dönemde küresel ticaretteki ilk 5 ülke sıralamasında önemli değişikler oldu. ABD ve Çin’in Almanya’nın önüne geçtiğini, Fransa’nın ilk 5 ülke içerisindeki yerini Hollanda’ya bıraktığını görmekteyiz. 10 yıl öncesine göre karşılaştırdığımızda Türkiye’nin yeri değişmedi. İlk 5 ülke, 2018’de küresel ticaretin yüzde 40’ına hükmediyor. İhracatta önem verdiğimiz husus, ihraç ürünlerimizin teknoloji yoğunluğu... Yüksek teknolojili ürünlerin payının seyri, sabit kalırken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 34.2 oldu.”

İHRACATIN ŞAMPİYONU FORD OTOMOTİV



TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17’ncisi açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ araştırmasına göre ilk 1000 şirket önceki yıla göre 10.5 milyar artışla toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. TİM Başkanı İsmail Gülle araştırmaya göre ilk 1000 şirketin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi olduğunu belirterek “Otomotiv zirveyi bırakmazken, Türkiye’nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. Sıralamada ikinciliği Toyota, üçüncülüğü ise Tofaş göğüsledi. Araştırma sonuçlarına göre sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı” dedi. İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısının 2018’de 781 olduğunu ve bunun da sadece bu firmaların 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ettiğini kaydeden Gülle, “Aynı sayı 2016’da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu. İhracatın kg fiyatı 2018’de 1.33 dolar iken ilk 1000 firmada bu sayı 1.37 dolar, ilk 500’de 1.40 ve nihayet ilk 10 firmada ise 2.76 dolar oldu” diye konuştu. Gülle, ilk 1000 ihracatçı arasında yer alan firmalardan 155’inin, 2017 yılında İlk 1000 İhracatçı listesinde yer almadığını 2018 yılında listeye girdiğini kaydederek şu bilgileri verdi: “Listeye en yüksek sıradan giriş yapan firmalar ise Tatmetal Çelik (158’inci), Mitaş Endüstri (175’inci), Gemlik Gübre Sanayi (233’üncü), Corbus Metal (258’inci), Rexport Dış Ticaret(319’uncu), Yenigün İnşaat (326’ıncı), Göymen Gıda (351’inci), Turquoise Yat Sanayi (383’üncü), Yıldızdemir Çelik Sanayi (407’inci) ve Sahra Gıda (419’uncu) olarak sıralandı.”

BİNDE 1 KAMBİYO VERGİSİ KALKTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ihracatçılara geçen yıl 2 milyar lira destek verdiklerini ve bu yıl 3.1 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek şöyle konuştu: “Türk Eximbank’ın sermayesini 3 milyardan 10 milyar liraya çıkardık. Sektöre kredi ve sigorta destekleriyle 44.2 milyar dolar tutarında finansman desteği sağladık. Toplam ihracatımızın yüzde 26’sını finanse ettik. Bir müjde daha veriyorum bugün (dün) imzaladığım yarın (bugün) da Resmi Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı kararıyla sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikeli üyeliklerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1 kambiyo vergisi ödemeyecekler. Döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirin ihracatçıları etkilemesinin önüne geçiyoruz.”