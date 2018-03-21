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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.03.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

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Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte tam metin…

ABD Merkez Bankası (Fed) bu gece faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı ne oldu, açıklanmanın ardından dolar ne tepki verdi, işte detaylar…

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı. Genel beklenti bankanın bu akşam 25 baz puanlık faiz artışı yapması yönündeydi. Fed beklenildiği gibi 25 baz puanlık faiz artışı yaptığını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed 2018'de toplamda 3 faiz artışı sinyali verdi. 

Fed'in politika karar organı FOMC, bugün Washington'da sonuçlanan toplantısının ardından yaptıkları açıklamada, "Ekonomik görünüm son aylarda güçlenmekte" dedi. Yetkililer, "para politikası duruşunda daha fazla kademeli artırımlar" bekledikleri yolundaki önceki söylemlerini tekrarladı.

Fed yetkililerinin faiz artırım patikasında yaptıkları yukarı yönlü revizyon, ilk çeyrekteki yumuşak ekonomik verilerini değerlendiriklerini ve Cumhuriyetçilerin Aralık ayında parlamentodan geçirdikleri vergi indirimlerinden dolayı bu yıl ve gelecek yıl bir iyileşme beklediklerini işaret ediyor. Finansal koşullar, yatırımcıların merkez bankasının daha hızlı faiz artırımlarına gidebileceğini beklerken tahmincilerin daha güçlü bir ABD büyümesi ve daha sıkı bir işgücü piyasası öngörmeleri ile birlikte Ocak ayının sonlarından bu yana sıkılaştı.

21.30'da yeni Fed Başkanı Jerome Powell ilk kez açıklamalarda bulunacak. 

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,93 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan hemen önce 3.92 seviyelerine kadar geriledi. Karar öncesi 3.9220 seviyesinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak hafif yükselmesinin ardından 3.9140'a geriledi.

Rekor üstüne rekorlar kıran euro/TL ise 4,82 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü. Euro ise karar öncesi biraz daha gevşeyerek 4.81'e çekilmişti. Karar sonrası 4.82'yle Euro'nun da tepkisi sınırlı oldu. 

Euro/dolar paritesi Fed öncesi yüzde 0.42 artışla 1.2292 düzeyindeydi. Dolar/Euro Fed sonrası 1.2301'de dengeledi. 

"KARAR BEKLENİLDİĞİ GİBİ"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Zeynel Balcı Fed faiz kararını değerlendirdi. Balcı; "FED kararı beklendiği gibi...Fed beklendiği üzere 25 baz puan faiz arttırdı ve bu yıl için 3 faiz artış sinyali verdi. 25 baz puan piyasalar tarafından fiyatlanmıştı, ancak faiz artış sayısının 3 mü, 4 mü olacağı konusunda tereddüt vardı. 3 faiz artışı öngörüsü piyasalar için olumlu. Güçlü istihdam ve büyüme vurgusu da olumlu algılanabilecek diğer bir gelişme ancak bu etkinin kısa süreli ve sınırlı olması beklenebilir. Ayrıca Powell'ı dinlemek gerekecek" dedi. 

 

"BU KARAR YARIN BİST'İ DE OLUMLU ETKİLEYEBİLİR"

Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal Fed faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye özel değerlendirdi. Köksal; "Yılın en önemli Fed toplantısı olan mart ayı kararı açıklandı. Faiz bandını 25 puan artıran Fed, ekonomik projeksiyonunda ve karar metninde adeta piyasaları nötralize etmek için çok iyi geçişler yapmış görünüyor. Ekonomik aktivitelerdeki gelişmelerin tonunu bir kademe indiren Fed, enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasını bir kaç ay söylemiyle önceki karar metnine göre vade sınırlaması yapmış. Piyasaların asıl gözü yayımlanan projeksiyondaydı. Her ne kadar üyelerin faiz beklenti medyanı değişmese de üyelerin "merkezi eğiliminin" hem 2018  yılı için hem de 2019 yılı için bir faiz artışı daha olabileceği tarafına kayması ve bunun yanı sıra 2020 yılı için 2 ekstra daha faiz artışına daha meyilli olmaları piyasaları ABD verilerine karşılık daha hassas hale getirdi. Sene başından bu yana ABD'de ücretler ve enflasyon tarafında çok kuvvetli veriler göremiyorduk. Bu medyan tahmine yansısa da olası verilerin kuvvetlenmesiyle üyeler içerisindeki eğilimin hemen ekstra bir faiz artışına daha kayabileceği yönünde olması dolar açısından pozitif sinyaller vermekte. Fed'in ilk tepkisi dolar negatif, Türk varlıkları açısından pozitif olsa da bundan sonra beklentilerden iyi gelebilecek her ABD verisi için 4.faiz artışı potaya girebileceği gerekçesiyle yatırımcıların beklentisi yüksek olan verilere karşı daha hassas davranması gerekiyor. Bu karar yarın BİST'i de olumlu etkileyebilir. 118.200 üzeri tepkilerle 120 bin seviyesine atak görebiliriz" ifadesinde bulundu. 

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDEYDİ

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu hafta yapacakları toplantıdafaiz beklentilerini yükseltme ihtimali olduğunu belirterek, “Noktasal grafikteki medyan projeksiyonun, bu yıl üç yerine dört faiz artışına işaret etmesi için 4 üyenin beklentisini yükseltmesi gerekiyor. Fed Başkanı Powell, bu isimlerden biri olacağa benziyor ve diğer üyeler onu izleyebilir.” ifadesinde bulunmuştu. 

High Frequency Economics Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed’in bu haftaki toplantısında faiz artıracağından şüphe duymadığını ifade etti.

Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışı yeni başkan Jerome Powell ile geldi. Eski Fed Başkan

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed, son olarak 31 Ocak 2018'de faizlerde değişikliğe gitmemişti. Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bırakmıştı. Herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 100 yıllık Fed tarihinin ilk kadını Başkanı olan Janet Yellen'ın görev süresi 3 Şubat 2018'de dolmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

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