Tüm dünyada tartışılan Uber, bisiklet devini satın aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
10.04.2018 - 07:53, Son Güncelleme:

Tüm dünyada tartışılan Uber, bisiklet devini satın aldı

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Tüm dünyada tartışılan Uber, bisiklet devini satın aldı

Tüm dünyada sarı taksi ve UBER tartışması sürerken, firmadan yeni bir yatırım atağı geldi.

Tüm dünyada sarı taksi ve UBER tartışması sürerken, firmadan yeni bir yatırım atağı geldi. Buna göre 2011 senesinde Social Bikes ismiyle kurulan JUMP firmasını satın aldığını duyuran UBER, satın almanın ne kadar mâl olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bisiklet paylaşım girişimi olan JUMP, on iki farklı ülkede hizmet veriyor.

Yabancı basından TechCrunch tarafından yayınlanan habere göre firmaya yakın kaynaklar satın almanın iki yüz milyon dolar civârında olduğunu belirtti. Konu hakkında açıklama yapan JUMP CEO'su Ryan Rzepecki ise, UBER'in uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmek üzere yatırım yaptığını ve bu anlamda firma yönetiminin de etkili olduğunu beyan etti. UBER'in geçtiğmiz sene zor zamanlar geçirdiğini dile getiren Rzepecki, yeni satın almayla birlikte farklı yatırımlarla yola devam edileceğinin de kanıtlandığını ifade etti. UBER, ocak ayında da JUMP ile işbirliğine gitmiş ve bu şekliyle UBER uygulamasından JUMP bisikletleri kiralanıyordu. Uygulamanın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

 

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