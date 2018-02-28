Tüm dünya bu Çinli'yi konuşuyor

SON yıllarda otomotiv dünyasında ismi efsane yöneticiler Carlos Ghons, Sergio Marchionnne ve Dieter Zetsche’den bile daha çok konuşulan bir isim var, o

da Li Shufu. Çin’in Henry Ford’u olarak da tanınan Li Shufu, art arda yaptığı uluslararası satın almalar ve ortaklıklarla adeta dünyaya meydan okuyor. 2010 yılında önce İsveçli Volvo’yu , ardından Proton ve Lotus’u alan, daha sonra Volvo’nun kamyon markasına ortak olan Shufu son olarak geçtiğimiz hafta Alman Daimler’in yüzde 10’luk hissesini 9 milyar dolara alarak en büyük ortak oldu. Li Shufu’nun son 10 yılda yaptığı satın almaların toplamı 15 milyar doları aştı.

2008’DE GÖRÜŞTÜM

Aslında Li Shufu bunun sinyalini 2008 yılında özel bir görüşmede Türk gazetecilere vermişti. Ancak o dönem Li Shufu’nun inanın bu yatırımları bu şekilde yapacağını değil, Geely markasını uluslararası bir marka yapmak için harcayacağını düşünmüştüm. 2008 yılında Anadolu Grubu’nun Geely’nin Türkiye distribütörü olması sonrasında gittiğimiz Çin’de sorularımızı yanıtlayan Li Shufu’nun söylediklerini hatırlatmakta fayda var.

Bugün 54 yaşında olan Li Shufu, 20 yaşındayken gittiği Amerika seyahati sırasında gördüğü otomobillerden etkilenerek, Çin’de otomotiv üretimine girmeyi kafasına koyduğunu söylemişti. Li Shufu o dönem hikâyesini şöyle anlatmıştı: “1987 yılında Geely’i kurdum ve 1997 yılında ilk otomobili üretmeye başladık. Yıllık 300 binlik otomobil üretim kapasitemizi önümüzdeki 7 yıl içinde 2 milyon adede çıkartacağız. 6 olan fabrika sayımızı da 2012’ye kadar 9’a çıkarıyoruz. 2012’de otomobil üretimimiz 1 milyon adede, 2015’te ise 2 milyona ulaşacak. Bunun için 7 yılda 15 milyar dolar yatırım yapacağız.”



Hürriyet Otomotiv Editörü Emre Özpeynirci, 2008 yılında Li Shufu ile Çin'de görüşmüştü.





Yani 15 milyar dolarlık yatırım kararını 2008’de açıklalayan Li Shufu, aslında o dönem uluslararası hamle için silahlarını kuşanmıştı. Çünkü bu görüşmemizden kısa bir sonra Volvo’yu alarak büyük bir atağa kalktı.

ÇİN’İN TOYOTA’SI

Ama o dönem Li Shufu’nun söyledikleri arasında en aklımda kalan Toyota hayaliydi. Japon Toyota’yı örnek aldığını özellikle vurgulayan Li Shufu, “Aynı Toyota gibi global marka olmak istiyoruz. Pazara yakın yerlerde üretim yapıp, ihtiyaçlara göre model ve teknoloji geliştireceğiz. Ortak platform stratejisiyle aynı Toyota gibi düşük maliyetle çok model üreteceğiz. Bağımsız bir şirket olarak kalıp, yolumuza tek başımıza devam edeceğiz. Çin’in Toyota’sı olmak istiyoruz” dedi.







Şu anda dünyanın gözü Li Shufu’nun üzerinde. Volvo, Lotus ve Proton’un ardından Daimler’in daha doğrusu Mercedes’in en büyük ortağı da olmasıyla gerçekten önümüzdeki yıllarda otomotiv dünyasına yön verecek gibi duruyor. Elindeki en büyük silahı Çin pazarı. Bu pazarı arkasına alarak sahip olduğu markalarla neler yapabileceği gerçekten merakla bekleniyor.