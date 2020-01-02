Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı hesaplaması değişiyor... Tavanı ne kadar olacak?

Herhangi sebeple çalışanın işine son verilmesi halinde 2019 yılı Temmuz-Aralık arasında kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 lira olarak belirlenmişti. 10 yıllık çalışma hayatı olan ve brüt maaşı 6400 lira olan çalışanın işine son verilmesi halinde 63 bin 790 lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyordu. Yani brüt maaşı 15 bin lira olan çalışanın da 2019 yılı için kıdem tazminatı tavanı 6379 lirayı aşamıyordu.



Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

3 OCAK 2020'DE BELLİ OLACAK

2020 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanının memur maaş zammı oranınca yaklaşık yüzde 5 oranında artması bekleniyor. Böylece kıdem tazminatı tavanı 6700 lira seviyelerine çıkabilir. Bu konuyla ilgili olarak enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 3 Ocak 2020 tarihinde enflasyon rakamları açıklanacak ve kıdem tazminatı tavanı resmen belli olacak.