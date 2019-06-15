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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İmzalasanız da tazminat alabilirsiniz

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İmzalasanız da tazminat alabilirsiniz

Gaziantep'te işverenin kıdem tazminatı ödememek için işe aldığı personele imzalattığı istifa dilekçesi, yerel mahkemece kabul edilmedi. Mahkemenin, işverenin işten çıkarttığı personele 9 bin 982 lira kıdem ve ihbar tazminatı ödemesine yönelik kararı, istinaf mahkemesince de uygun bulundu.

Gaziantep'te işverenin işe aldığı personele imzalattığı istifa dilekçesi mahkemece geçersiz sayıldı ve işçiye kıdem ile ihbar tazminatı ödenmesine hükmedildi.

Gaziantep 3. İş Mahkemesi, bir temizlik şirketinde çalışırken işten çıkarılan K.K'nin, ödenmeyen ihbar ve kıdem tazminatına yönelik başvurusunu değerlendirdi.

İşçiye ait sigorta sicil dosyası, iş yeri sicil dosyası, tarafların sunduğu deliller, bilirkişi raporu ve tanıkların ifadelerini değerlendiren mahkeme, işverenin sunduğu işçiye ait istifa dilekçesini geçersiz sayarak, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına karar verdi.

Davacının sunduğu bilgi ve belgelerin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilen kararda, "İşçinin istifa dilekçesi imzalamasına karşın, aynı iş yerindeki çalışmasının kesintisiz devam ettiği, bu duruma göre işçinin işte kalma baskısı altında istifa dilekçesini imzalamış olduğu anlaşıldığından, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ve bilirkişinin tazminatına ilişkin yaptığı hesaplamaya itibar olunması gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"İSTİFA DİLEKÇESİNİN İŞÇİ ÇALIŞIRKEN ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI"

İşçinin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine, işten çıkarılan müvekkilinin kıdem ve ihbar tazminatını almak için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Dava sırasında işverenin K.K'nin imzaladığı istifa dilekçesini dosyaya sunduğunu bildiren Akıllar, şunları kaydetti:
"Dava sırasında mahkemeye işveren tarafından bir takım belgeler sunuldu. Bu belgelerin içerisinde istifa dilekçesi de vardı. Müvekkilimizle görüştüğümüzde, işe başladıktan sonra söz konusu belgeleri imzalamak zorunda kaldığını söyledi. Bunun üzerine biz de savunmamızı bu yönde yaptık. Dinlenen tanıklar da aynı yönde beyanlarda bulununca istifa dilekçesinin işçi iş yerinde çalışırken alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Gaziantep 3. İş Mahkemesi çalışırken alınan istifa dilekçesinin geçersiz olduğunu, işçinin istifa iradesinin oluşmadığını, çalışmanın devam ettiğini, bu sebeple kabul edilebilir bir istifanın ortada olmadığına hükmetti."

İSTİNAF DA YEREL MAHKEMENİN KARARINI UYGUN BULDU

Mahkemenin işverenin işçiye yaklaşık 10 bin lira ihbar ve kıdem tazminatı ödemesine hükmettiğini hatırlatan Akıllar, şöyle devam etti:
"Tabii davalı istinafa başvuru hakkını kullandı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nde dosya incelendi ve yerel mahkeme kararı onandı. Daire onama gerekçesinde de yerel mahkemeyi teyit eder nitelikte ifadeler kullandı. Orada da istifa dilekçesinin çalışırken alınmasının, istifa iradesi oluşmasının önüne geçtiği, işçinin mecburiyetle bunu imzalamak zorunda kaldığı, bu sebeple dilekçeye itibar edilmemesi gerektiği, yerel mahkemenin kararının doğru olduğu ve hükmedilen tazminatın ödenmesi gerektiğine karar verildi."

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