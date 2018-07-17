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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
17.07.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Erken uyarı sistemi devrede...

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Erken uyarı sistemi devrede...

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz'da uygulamaya giren "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi", risk haritası doğrultusunda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınmasını sağlıyor.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz'da devreye giren "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi" ile oluşturulacak risk haritası sayesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınacak.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayan ve uygulayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi"ni hayata geçirdi.

Meslek hastalıkları için erken uyarı niteliğindeki sistemden 1 Temmuz itibarıyla veri akışı sağlanmaya başlandı.  İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, meslek hastalıkları ve kazalara ilişkin verileri girmeye başladığı sistem, gelen veriler sayesinde oluşturulacak risk haritasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınmasını sağlayacak.

 

MESLEK HASTALIKLARI KONUSUNA AYRI BİR BAŞLIK AÇILACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi" ile meslek hastalıkları açısından riskli sektör ve bölgelerin ortaya çıkarılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sistemden ilk verileri almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu verileri anlamlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, bu çalışmalarla meslek hastalıklarını önlemek. Meslek hastalıklarının teşhisinde iş yeri hekiminin uzmanlığı çok önemli. Örnek vermek gerekirse; hekimlerimizin birçoğunun pnömokonyoz (akciğerde toz birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu) olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayacak bir eğitiminin olmadığını görüyoruz. Biz bu eğitimi hekimlerimize veriyoruz."

Koç, gelecek dönemde genel müdürlük olarak düzenleyecekleri tüm seminer ve panellerde meslek hastalıkları konusuna ayrı bir başlık açacaklarını ifade ederek meslek hastalıklarının önüne geçmek için kapsamlı bir eylem planı da hazırladıklarını bildirdi.

Yeni sistemin İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı Çalışma Grubu Toplantısı'nda da anlatıldığını aktaran Koç, İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı taslağının oluşturulması kapsamında tüm tarafların görüşlerinin alınması için bu konuda bir çalıştay düzenlenmesine karar verildiğini kaydetti.

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