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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tüketim malı ithalatı her yıl yüzde 5 azalacak

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
Tüketim malı ithalatı her yıl yüzde 5 azalacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen 1 yılda tüketim malı ithalatının yüzde 20 azaldığını dile getirerek, “Biz tüketim malı ithalatını ciddi oranda kıstık zaten, yani bizim ithalatımızda yüzde 20 geriledi.

Artık yüzde 20 azalmayı bekleyemeyeceğiz, bundan böyle yüzde 5 azalma daha makul ve mantıklı bir azalmadır ithalatta. Biz tüketim malı ithalatını önemli ölçüde durdurduk. Gerek önlemlerle, güvensiz ürün, ithalattaki ürün güvenliği denetimiyle ilgili çok geri gönderdiğimiz ürün var Türkiye’ye sokmadığımız ve dolayısıyla bir kere sokmuyorsunuz, iki kere sokmuyorsunuz, firmalar da daha sonra bunu göndermez oluyor” dedi.

Geçen hafta İhracat Ana Planı’nı açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 sektör 17 ülke hedefiyle çıkılan süreci ve yeni stratejileri gazetecilerle özel bir sohbet toplantısında paylaştı. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin ile bakanlığın üst düzey bürokratları katıldı.

Pekcan, son Amerika ziyaretlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la bir toplantı yaptıklarını ve bir çalışma grubu oluşturduklarını belirterek “Amerika’yla ‘neler alabiliriz neler satabiliriz’ çerçevesinde yol haritası üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hem kendimiz çalışma yapıyoruz hem de danışmanlık firmalarına çalışma yaptırıyoruz. ABD ile dış ticaret hacmimizi 2030’da 75 milyar dolara çıkabiliyoruz. Strateji planıyla 2035’te de bu rakamı100 milyar dolara yükseltebileceğiz. 6 Eylül’de Ross Türkiye’ye geliyor. Ayrıntıları konuşacağız” dedi.

Bakanlık olarak bekleyen birçok yasa tasarılarının olduğunu belirten Pekcan “Önümüzdeki hafta Perakende Yasası gelecek. Arkasından Ürün Güvenliği Yasası, sonra Hal Yasamız var. Bir de İhtisas Serbest Bölgeleri Yasası var” dedi. Kamuda ilk blokzincir uygulamasını başlatan bakanlık olduklarına dikkat çeken Pekcan, şunları söyledi: “Tüm ihracat süreçlerinin blokzincire taşınabileceğini düşünüyoruz. Sanal para başka bakanlığımızın görev alanında biz sistemimizi buna uygun hale getirmek üzere çalışıyoruz. Hatta Singapur’la ortak bir çalışmamız var, çünkü Singapur bu konuda dünyada lider ülkelerden biri.”

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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