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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer Gökçe
31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tüketicinin KDV zaferi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Tüketicinin KDV zaferi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, inşaat şirketine KDV indirimi sonrası fazla para ödediğini iddia eden tüketiciyi haklı buldu. Yüksek mahkeme, tüketicinin 10 puanlık KDV indirimi nedeniyle fazladan ödediğini belirttiği 16 bin 205 liranın faiziyle iadesine karar verdi. Kararın, benzer taleple açılan çok sayıda dava için emsal teşkil edeceği kaydediliyor.

ANKARA’DA yaşayan emekli bankacı Serpil Ozman, İstanbul’dan bir daire almaya karar verdi. Konut sektörünün önde gelen firmalarından birinin Basın Ekspres Yolu’ndaki projesinden bir dairede karar aldı. Ozman ile inşaat şirketi arasında 26 Temmuz 2013’te gayrimenkul satış sözleşmesi imzalandı. Dairenin satış bedeli ise 193 bin TL olarak belirlendi. Ozman ödemesini yaptı. Konutun teslimine ilişkin süreç devam ederken Bakanlar Kurulu, 8 Eylül 2016’da, konut piyasasına ivme kazandırmak için yüzde 18’lik KDV oranını yüzde 8’e indirdi. 10 puanlık KDV indiriminin uygulanacağı konutların teslim tarihlerinin 8 Eylül 2016 ile 31 Mart 2017 arasında olması şartı getirildi. İnşaat şirketi de Ozman’ın dairesi 30 Aralık 2016’da teslim etti.

ŞİRKET FAZLA PARA ALDI

Ozman, konutun teslim işlemi sonrası KDV’de 10 puanlık indirim olduğunu, firmanın, devlete yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV ödediğini, dolayısı ile kendisinden fazla satış bedeli alındığını ileri sürerek dava açtı. Av. Fatma Önal’ın Ozman adına Ankara 11. Tüketici Mahkemesi’nde açtığı davada, şirkete 16.205 liralık bir fazla ödemenin yapıldığı, anılan tutarın yasal faizi ile iadesi talep edildi.

Tüketicinin KDV zaferi

ALICIDAN KDV ALMADIK

İnşaat şirketi adına yapılan savunmada ise, haksız açılan davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunma dilekçesinde özetle “Davacıya satışı yapılan taşınmasın reklâmlarında ve satış ilanlarında KDV alınmayacağı ihtar edildi. Davacı tarafından davalıya KDV ödemesi yapılmadı” denildi.

Mahkeme, alınan bilirkişi raporu sonrası kararını verdi. Mahkeme, inşaat şirketinin Ozman’a 16.205 lirayı dava tarihi olan 26 Şubat 2017’den itibaren işleyecek faizi ile iadesine karar verdi. Şirket avukatları karara itiraz etti.

İtiraz sonrası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi istinaf mahkemesi olarak dosyaya baktı. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmetti. Daire, oybirliği ile verdiği kesin kararında Ozman’a 10 puanlık KDV farkından doğan 16.205 liranın ödenmesine hükmetti. Daire yargılama giderlerini de davalı şirketin ödemesine karar verdi.

Yüksek mahkemenin verdiği kesin kararı sonrası ödenmesine karar verilen tutar Ankara 12. İcra Müdürlüğü eliyle tahsil edildi. Şirket, yargılama giderleri ile birlikte toplam 19.963 lirayı Ozman’a ödedi. Uzmanlar, anılan kararın, benzer taleple açılmış çok sayıda dava için emsal teşkil edeceğine vurgu yaptı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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