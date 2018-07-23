Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTüketici güveni 21 ayın zirvesinde
GeriEkonomi Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
23.07.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde

TÜKETİCİ güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesi olan 73.1 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, böylece Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güven endeksi, Ekim 2016'da 74 seviyesinde gerçekleşmişti.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici güvenindeki yükselişte, seçimlerin sonuçlanması ve siyasi belirsizliğin sona ermesinin etkili olduğunu söyledi. Erkan, seçim sonrası belirsizliğin geçmesini bekleyen tüketicilerin mevcut durum algısında iyileşme yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş, bu artışı sınırlamış olabilir. Yüksek faiz ortamı ve dalgalanan kurlar muhtemelen tüketim eğilimini olumsuz etkilemeyi sürdürebilir ancak para ve mali politika koordinasyonu ve ekonomi yönetiminin yapısal anlamda atabileceği olumlu adımlar çerçevesinde olumsuzluklar elimine edilebilir, döviz kurlarında dalgalanmanın önüne geçilir ve enflasyonda düşüş sağlanabilirse tüketim eğilimlerine bu durum artış olarak yansıyabilir.”

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de temmuz ayına ait tüketici güven endeksi verisinin son 21 ayın en yüksek seviyesi olduğunu vurgulayarak, endeksin hesaplamasında kullanılan 18 sorunun genelinde iyimser bir tablonun oluştuğunu ifade etti. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise tüketici güvenindeki toparlanmanın daha çok gelecek dönem beklentilerindeki düzelmeden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut durum da dayanıklı tüketim malı almak için uygun görülüyor ancak işsiz sayısı ve enflasyondaki kötüleşmenin devam edeceği düşünülüyor. Konut alma olasılığı da düşüyor" diye konuştu. 

Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TürkAkım’ı kıyıya ulaştı

Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde

CEO olamadı istifa etti!

Devlerin borucusu